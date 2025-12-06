برنامه مرکز اسلامی تسامح و صلح برزیل برای تقویت ارتباط کودکان با قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه آموزشی تخصصی در زمینه تفسیر قرآن و مطالعه کتاب «چهل حدیث امام نووی» گزیدهای از احادیث گهربار پیامبر (ص) به قلم أبو زکریا یحیی بن شرف النووی ۶۳۱ قمری - ۶۷۶ قمری است که با نظارت عبدالحمید متولی، رئیس مرکز بینالمللی اسلامی «تسامح و صلح» در برزیل برگزار میشود.
این برنامه طی ماههای دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ میلادی (آذرماه و دیماه سال جاری) با هدف تقویت معرفت دینی و تثبیت ارزشهای اسلامی میانهرو در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان اجرا میشود.
براساس این گزارش، جلسات نوبت عصر روزهای سهشنبه و جمعه هر هفته برگزار میشود و شامل حلقههای حفظ قرآن، نماز مغرب و عشا به جماعت و وعده شام است که والدین کودکان نیز در فضایی دینی و تربیتی که انس و الفت با قرآن را توسعه میدهد، شرکت میکنند.
جلسات نوبت صبح نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته برگزار میشود و شامل نماز ظهر و یک وعده ناهار، به همراه دروس تربیتی روشمند است که تفسیر و مهارتهای ارزشی را در چارچوبی آموزشی که میان دانش و توسعه شخصی تعادل برقرار میکند، ترکیب میکند.
این برنامه به منظور حمایت از جدیت و ایجاد انگیزه برای ادامه یادگیری و تثبیت دستاوردهای دینی و معرفتی با برپایی یک جشن تربیتی ویژه به پایان میرسد که در آن جوایز ارزشمندی به شرکتکنندگان و حافظان اهدا میشود.
این برنامه بیانگر اهتمام مراکز اسلامی برزیل به ارائه ابتکارات آموزشی سطح بالا است که نسلهای نوپا را دوباره با قرآن و سنت نبوی مرتبط میسازد و به ساختن آگاهی دینی متعادل که ارزشهای اخلاقی را تثبیت و تعلق روحی را در جامعه تقویت میکند، کمک میکند.
