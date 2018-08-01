«شب های جَز» به پایان رسید/ روایت چند غافلگیری موسیقایی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره ویژه برنامه «شب های جَز» که از چندی پیش با حضور گروه های ایرانی و خارجی در فرهنگسرای نیاوران آغاز شده بود، سه شنبه نهم مرداد ماه با اجرای چند برنامه مختلف ترکیبی توسط هنرمندان ایرانی و خارجی به کار خود پایان داد.

اولین روز این برنامه روز شنبه ششم مرداد ماه با اجرای کارلو ماور نوازنده ایتالیایی ساز «باندونئون» آغاز شد. کارلو ماور به همراه آلبرتو کاپلی نوازنده گیتار و روبرتو روسی نوازنده درامز روی صحنه آمد و ترکیبی از آثاری را که با این تریو تنظیم کرده بودند اجرا کرد. کارلو ماور در این اجرا قطعاتی را انتخاب کرده بود که در آن ریشه‌هایی از موسیقی ملل از جمله موسیقی آفریقا، موسیقی آرژانتین و موسیقی اسپانیا وجود داشت.

اجرای دوم شب اول نیز به تریوی سردار سرمست اختصاص داشت. او به همراه امیر صارمی نوازنده گیتار باس و فرهاد لقایی نوازنده درامز آثاری از کُل پُورتر را اجرا کردند.

روز یکشنبه هفتم مرداد و در ادامه اجراهای شب دوم نیز کوارتت کیاوش صاحب‌نسق اجرا شد. این کوارتت که از سال ۹۶ شکل گرفته در کنسرت خود تلاش کرد تا اجرای متفاوتی را پیش روی مخاطبان قرار دهد. البته موسیقی این کوارتت همانطور که انتظار می‌رفت بیشتر سمت و سوی تجربی و آوانگارد داشت. این در حالی است که با گذر زمان و نزدیک شدن به پایان اجرا بار بداهه نوازی بیشتر و رنگ و بوی فِری جز بیشتر شد. در این اجرا بابک مداح با درامز و مانی مزکی با ترومبون، سازدهنی و اره، صاحب نسق را همراهی کردند.

پس از آن تریوی آرشید آذرین روی صحنه رفت که اجرایشان از نظر زمانی طولانی‌تر از اجرای اول بود. آرشید آذرین که سال گذشته در شب‌های جز برای اولین بار در ایران روی صحنه رفت این بار هم قطعاتی براساس آلبوم «هفت جان» و براساس اشعار عطار روی صحنه برد. علی رحیمی به عنوان نوازنده پرکاشن و هروه دورَتولد با کنترباس او را همراهی کردند و در چند قطعه هم ماکان اشگواری با آواخوانی به این تریو اضافه شد.

در اجرای سوم این دوره نیز که روز دوشنبه هشتم مرداد ماه میزبان مخاطبان بود در ابتدا کوارتت «کاسته» با هنرمندی احسان صدیق نوازنده گیتار الکتریک، مازیار یونسی نوازنده پیانو، روزبه فدوی نوازنده درامز، سهیل پیغمبری نوازنده کلارینت به اجرای برنامه پرداختند. این گروه با توجه به زمان نسبتاا زیادی که هر کدام از قطعاتشان دارد چهار قطعه از منتخب ۲ آلبوم را اجرا کردند و پس از آن با قطعه «مود۲» اجرایشان را تمام کردند.

اجرای دوم شب سوم نیز مربوط به گیتاریست ویتامی‌الاصلِ فرانسوی نئون لِ بود. او به همراه استفان ادوارد نوازنده پرکاشن روی صحنه ظاهر شد و بعد از تک نوازی کوتاهی که بر اساس مودهای شرقی طراحی شده بود دو نوازی را آغاز کرد. نیون لِ برخی از آثار ویتنامی را با رویکرد خودش بازنوازی کرد. نئون لِ قسمت‌هایی از ریف‌های گیتارش را ضبط کرد و با لوپ کردن آنها چند لاینِ ریتمیک و تکرار شونده ساخت که روی آن‌ها بداهه نوازیِ هایی را انجام داد.

سه شنبه نهم مرداد و در شب‌ چهارم که شب پایانی فستیوال هم بود ابتدا کارلو ماور با تک نوازی اجرای خود را آغاز کرد وی پس از اجرای این قطعه از پیتر سلیمانی‌پور نوازنده مطرح کشورمان دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شود. این هنرمند که مدتی است به علت بیماری روی صحنه نرفته در این اجرا چند دقیقه کلارینت باس و ساکسیفون نواخت.

اجرای دوم هم با نئون لِ و استفان ادوارد آغاز شد و پس از اجرای سه قطعه حسام اینانلو نوازنده کمانچه به آنها پیوست تا بداهه نوازی جدیدی را ترتیب دهند. نئون لِ که پیش از این ساز کمانچه را از نزدیک ندیده بود بیشتر در خدمت حسام اینانلو ظاهر شد و با انتخاب افکت‌های مناسب فضاسازی مناسبی انجام داد و از طرفی هم سعی کرد با گیتارش صدای ربع پرده موسیقی ایرانی را تولید کند.

چهارمین فستیوال «شب های جَز» به همت موسسه «سازباز» و حمایت یک مجموعه تولیدی در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.