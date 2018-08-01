بدهی ۳۰۰ میلیون تومانی شهرداری قروه به نهاد کتابخانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، جواد عباسی شامگاه چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قروه از ۵ باب کتابخانه عمومی و نهادی و یک باب هم مشارکتی خبر داد و از عضویت ۶ هزار و ۶۳۴ نفر شامل ۳ هزار و ۸۵۵ نفر بانوان و ۲ هزار و ۷۸۸ نفر آقایان گفت.

به گفته وی تعداد ۱۹ هزار و ۸۸۶ نسخه کتاب امانت برده شده و این تعداد شامل تمامی کتابخانه های عمومی سطح شهرستان می شود و همچنین مراجعه ۳۲ هزار و ۶۴۲ نفر به کتابخانه های شهرستان معادل ۵۱ درصد آقایان و ۴۹ درصد بانوان هم به این موارد اضافه می گردد.

عباسی در ادامه تعداد نسخه های کتاب در کتابخانه های شهرستان را ۸۱ هزار و ۳۴۱ مورد دانست و به برگزاری ۱۲ مورد طرح با هم بخوانیم، ۲۴ نشست کتابخانه ای، ۱۲ نشست مدرسه ای و ۲ مورد نشست تخصصی شهرستانی اشاره کرد.

برگزاری ۱۴ مرحله نمایشگاه مناسبتی، ۶۵ نشست قصه گویی، ۷۳ مورد جمع خوانی، ۱۶ مورد نقد کتاب و ۱۳ مرحله مسابقه کتابخوانی از دیگر مباحثی بود که رئیس نهاد کتابخانه های قروه به آن پرداخت.

عباسی همچنین از بدهی حدود ۳۰۰ میلیون تومانی شهرداری قروه به نهاد کتابخانه ها از سال ۹۱ تا کنون خبر داد و خواستار تسریع در پرداخت این میزان بدهی شد.