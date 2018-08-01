به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از مسابقه پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان اظهار داشت: همه تیم‌ها برای برای کسب پیروزی و جمع‌آوری امتیازات گام به مسابقات می‌گذارند.

وی اضافه کرد: ما هم از این قائده مستثنی نیستیم و برای کسب هر سه امتیاز مسابقه با پارس جنوبی به جم آمده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان خاطرنشان کرد: تیم‌ها هنوز در ابتدای لیگ هستند و از آمادگی کامل برخوردار نیستند و این مسابقات برای همه تیم‌ها از همیت زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: همه تلاش خود را برای کسب برد در این مسابقه خواهیم کرد و هر سه امتیاز را می‌خواهیم و امیدواریم دو تیم با ارائه یک بازی خوب و جوانمردانه تماشاگران را راضی کنند.

ویسی با اشاره به اینکه کسب هر امتیاز در لیگ برتر از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: لیاقت مردم شهرهای مثل جم و مسجدسلیمان بسیار بالا است و حق دارند که وزارت نفت از تیم‌های فوتبالشان حمایت کند.

وی با اشاره به اینکه تیم نفت مسجد سلیمان به پتروشیمی ماهشهر وصل شده تا از این تیم حمایت کنند، اضافه کرد: برای بازی مقابل پارس جنوبی جم مجوز بازیکنان جدید گرفته شده است و مصدومی هم در این بازی نداریم.

ویسی از پرداخت ۲۰ درصد مبلغ قرارداد بازیکنان نفت مسجد سلیمان خبر داد و افزود: تا آخر پشت این تیم و مردم مسجد سلیمان هستم و امیدواریم روزهای خوبی را با هم تجربه کنیم.

سرمربی نفت مسجدسلیمان با انتقاد از برخورد مسئولان استقلال خوزستان، اظهار داشت: آنها من را نخواستند ولی من این تیم را نگه داشتم و من را از تیم بیرون انداختند.