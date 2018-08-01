به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع سوئد امروز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو SR اعلام کرد: انتظار می رود دولت این کشور فردا در راستای خرید سامانه آمریکائی پاتریوت تصمیم مثبتی را اتخاذ کند.
«پیتر هالتکویست» (Peter Hultqvist) وزیر دفاع سوئد در این خصوص گفت: پاتریوت عملکرد خود را نشان داده است و هم اکنون برخی کشورها از آن استفاده می کنند.
وی در این مصاحبه ادامه داد: انتظار داریم اولین بخش از سامانه مذکور در سال ۲۰۲۱ به سوئد وارد شود.
ارزش قرارداد خرید سامانه پاتریوت حدود ۱.۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود.
