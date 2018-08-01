۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۵۴

سوئد از آمریکا سامانه پاتریوت می‌خَرد

وزیر دفاع سوئد از خرید سامانه پاتریوت از آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع سوئد امروز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو SR اعلام کرد: انتظار می رود دولت این کشور فردا در راستای خرید سامانه آمریکائی پاتریوت تصمیم مثبتی را اتخاذ کند.

«پیتر هالتکویست» (Peter Hultqvist) وزیر دفاع سوئد در این خصوص گفت: پاتریوت عملکرد خود را نشان داده است و هم اکنون برخی کشورها از آن استفاده می کنند.

وی در این مصاحبه ادامه داد: انتظار داریم اولین بخش از سامانه مذکور در سال ۲۰۲۱ به سوئد وارد شود.

ارزش قرارداد خرید سامانه پاتریوت حدود ۱.۱۴ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

