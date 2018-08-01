۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۳۸

نقل و انتقالات لیگ هجدهم؛

مهاجم تیم ملی عراق به استقلال پیوست

طارق همام بازیکن عراقی با قراردادی سه ساله به تیم فوتبال استقلال پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر،  با اعلام امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه طارق همام مهاجم ۲۲ ساله تیم ملی عراق با امضای قراردادی ۳ ساله رسما به استقلال پیوست.

این بازیکن عضو تیم ملی بزرگسالان و امید عراق است و با نظر وینفرد شفر و بعد از مذاکره با امیرحسین فتحی سرپرست و علی خطیر معاون ورزشی قرارداد خود را با باشگاه استقلال امضا کرد تا به این ترتیب به جمع آبی پوشان اضافه شد.

این بازیکن بعد از دیدار تیم عراق برابر فلسطین به ایران باز خواهد گشت و بعد از موفقیت در تست های پزشکی، قرارداد این بازیکن معتبر و اجرایی می شود.  

