۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۰:۱۵

استاندار قزوین:

مهمترین اولویت ما در سال جاری برگزاری کنگره شهداست

قزوین- استاندار قزوین گفت: مهمترین وظیفه مسئولان استان در سال جاری برگزاری شایسته کنگره سه هزار شهید استان قزوین است تا دین خود را به ولی نعمتان انقلاب ادا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاست گذاری اجلاسیه کنگره ملی بزرگداشت ۳۰۰۰ شهید استان قزوین چهارشنبه شب با حضور سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، زاهدی استاندار، داود محمدی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سردار محمدرضا شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر استان، معاونان استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی در این نشست گفت: دبیرخانه کنگره کار سنگینی دارد و همه باید کمک کنیم تا کنگره شهدا بسیارآبرومند برگزار شود هرچند هر خدمتی کنیم باز هم در خور شهدای عزیز کاری نکرده ایم.

زاهدی تصریح کرد:.شهید گواهی دهنده است و حتما بر اعمال ما ناظر است لذا باید کاری کنیم تا شرمنده شهدا نشویم.

استاندار قزوین بیان کرد: وقتی در یک روستا و یا شهر کوچک در استان قزوین ۸۰ شهید تقدیم کرده بیانگر اوج وابستگی و علاقه به نظام و اسلام است و خانواده هایی داریم که شش برادر شهید تقدیم نظام کرده اند و ما مدیون و شرمنده هکمه آنها هستیم.

وی افزود: مردم برای انقلاب کم نگذاشته اند به همین دلیل برگزاری کنگره مهمترین وظیفه و رسالت ما در استان است.

زاهدی تاکید کرد: مدیران توجه کنند که کنگره شهدا اصلا کار حاشیه ای نیست و شنیده ام برخی مدیران زیاد جدی نبوده اند که انتظار داریم در ادامه کار همراهی بیشتری داشته باشند.

وی گفت: از مسئولان انتظار دارم و دستور می دهم در برگزاری کنگره جدی باشند تا  فردای قیامت در نزد شهدا حرفی برای گفتن داشته باشند.

استاندار اضافه کرد: می خواهیم کنگره ای آبرومند برگزار کنیم و اعتبار زیادی هم نداریم وبا اعلام آمارگی همه مدیران تلاش می کنیم کنگره ای شایسته و باشکوه برگزار شود.

وی اظهارداشت: انچه در تعهدات کنونی است تا پایان مرداد ماه انجام شود تا زمان را از دست ندهیم.

زاهدی گفت: مسئولان کمیته ها گزارش های خوبی ارایه کردند و اگر دیدگاهی برای سایر بخشها هم وجود دارد باید استفاده شود تا آثار ماندگاری خلق شود.

استاندار مردمی برگزار کردن کنگره شهدا را ضروری دانست و بیان کرد: در برگزاری کنگره شهدا استفاده از مشارکت مردم و صنوف مختلف ضروری است و باید همه گروهها را در کار دخالت دهید تا کار دولتی نباشد بویژه خانواده شهدا حتما در بخشی از امور مشارکت  کنند.

زاهدی اضافه کرد: وظبفه اصلی ما در سال جاری برگزاری باشکوه و شایسته کنگره سه هزار شهید است.

