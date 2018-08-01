  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۵۶

فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین:

فلسفه برگزاری کنگره شهدا ترویج فرهنگ شهادت و ایثار است

قزوین- فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین گفت: مهمترین هدف و فلسفه برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید استان ترویج فرهنگ شهادت است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاست گذاری اجلاسیه کنگره ملی بزرگداشت ۳۰۰۰ شهید استان قزوین چهارشنبه شب با حضور سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، زاهدی استاندار، داود محمدی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سردار محمدرضا شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر استان، معاونان استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد.

سردار محمد شاهرخی در این جلسه اظهارداشت: خدا را شاکریم که با برگزاری کنگره شهدا به سمت یک معروف نورانی و مبارک حرکت می کنیم و این حادثه با تلاش جمعی در حال وقوع است.

وی اضافه کرد: این کنگره در مسیر احیا فرهنگ شهادت است و کسانی که از تعلقات خود گذشتند تا ایران اسلامی بماند کار بزرگی کردند و همه ما امروز بیش از گذشته به این فرهنگ نیاز داریم.

شاهرخی تصریح کرد: فلسفه اصلی این کنگره احیا و ترویج فرهنگ شهید و شهادت است و این حرکت خلق فرصت هاست که بدون عشق نمی توان وارد آن شد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۸۲ درصد کارها پیش رفته و گنجینه های ارزشمندی جمع اوری شده است که در کنگره ارائه می شود.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین بیان کرد: هزاران نفر ساعت آثار دیداری شنیداری و مکتوب از شهدا جمع آوری شده است و از دستگاههای اجرایی انتظار داریم با همکاری خود در برگزاری مطلوب کنگره تلاش بیشتری کنند.

شاهرخی اظهارداشت: شهرستانهایی که یادواره شهدای آنها برگزار نشده با هم افزایی و وحدت و یکپارچگی در این کار مشارکت و آن را برپا کنند.

وی اضافه کرد: این برنامه بزرگ موجب همدلی ما خواهد شد و امیدواریم بتوانیم فرهنگ غالب استان را فرهنگ شهدا قرار دهیم.

کد خبر 4363647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

