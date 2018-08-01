فلسفه برگزاری کنگره شهدا ترویج فرهنگ شهادت و ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر، شورای سیاست گذاری اجلاسیه کنگره ملی بزرگداشت ۳۰۰۰ شهید استان قزوین چهارشنبه شب با حضور سردار احمد حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، زاهدی استاندار، داود محمدی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سردار محمدرضا شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر استان، معاونان استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد.

سردار محمد شاهرخی در این جلسه اظهارداشت: خدا را شاکریم که با برگزاری کنگره شهدا به سمت یک معروف نورانی و مبارک حرکت می کنیم و این حادثه با تلاش جمعی در حال وقوع است.

وی اضافه کرد: این کنگره در مسیر احیا فرهنگ شهادت است و کسانی که از تعلقات خود گذشتند تا ایران اسلامی بماند کار بزرگی کردند و همه ما امروز بیش از گذشته به این فرهنگ نیاز داریم.

شاهرخی تصریح کرد: فلسفه اصلی این کنگره احیا و ترویج فرهنگ شهید و شهادت است و این حرکت خلق فرصت هاست که بدون عشق نمی توان وارد آن شد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۸۲ درصد کارها پیش رفته و گنجینه های ارزشمندی جمع اوری شده است که در کنگره ارائه می شود.

فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین بیان کرد: هزاران نفر ساعت آثار دیداری شنیداری و مکتوب از شهدا جمع آوری شده است و از دستگاههای اجرایی انتظار داریم با همکاری خود در برگزاری مطلوب کنگره تلاش بیشتری کنند.

شاهرخی اظهارداشت: شهرستانهایی که یادواره شهدای آنها برگزار نشده با هم افزایی و وحدت و یکپارچگی در این کار مشارکت و آن را برپا کنند.

وی اضافه کرد: این برنامه بزرگ موجب همدلی ما خواهد شد و امیدواریم بتوانیم فرهنگ غالب استان را فرهنگ شهدا قرار دهیم.