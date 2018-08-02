به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: پویایی، نشاط و ایجاد جریان سیال برای رسیدن به توسعه از ویژگی‌های رسانه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تاریخ همدان غنای بالایی دارد و شخصیت‌های فاخری در این استان به ظهور و بروز رسیده‌اند، عنوان کرد: همدان در شاخص‌های فرهیختگی جایگاه والایی دارد و نسبت به بسیاری از استان‌ها عقب ماندگی فرهنگی نداشته و رشد خوبی در زیرساخت‌های فرهنگی را شاهد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بابیان اینکه میزبانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به عنوان برند همدان از توسعه این استان خبر می‌دهد، عنوان کرد: در حوزه سیاست گذاری‌های کلان تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

درویش نژاد استفاده از مشارکت مردمی در اجرای برنامه های فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حوزه فرهنگ و هنر تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی باید کاهش یابد و رویدادهای فرهنگی با بهره گیری از توان بخش خصوصی در این مسیر انجام شود.

وی استمرار روابط و تعامل روان با جامعه مطبوعاتی را از اهداف فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برشمرد و گفت: انسجام دستگاه‌های فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ضرورت پژوهش در تمام حوزه‌های فرهنگی، اظهار داشت: در صورت وجود پژوهش نگاه اندیشمندانه بر برنامه ریزی‌ها حاکم خواهد شد.

درویش‌نژاد با تأکید بر بسترسازی و حمایت از رسانه‌ها، عنوان کرد: اختصاص تسهیلات ارزان قیمت برای خبرنگاران در دستور کار قرار گرفته کمااینکه پیگیری مشکلات بیمه خبرنگاران نیز از الزامات و برنامه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می‌رود.

وی از پیگیری ایجاد فرهنگسرای رسانه در همدان خبر داد و بابیان اینکه باید برای تأمین رایگان مکان استقرار رسانه‌ها قدم برداشت، گفت: فرهنگ و ارشاد از طریق خانه مطبوعات از مشارکت خبرنگاران در تصمیم گیری‌ها استفاده خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه با بیان اینکه برگزاری کنسرت‌ها در ایجاد نشاط اجتماعی اثرگذار هستند، اظهار داشت: باید در خصوص برگزاری کنسرت‌های موسیقی ذهنیت‌زدایی صورت گیرد و نگرش‌ها تغییر یابد.

وی با بیان اینکه عده‌ای از قانون خبر ندارند که باید به آن‌ها اطلاع داده شود، گفت: عده‌ای نیز دلسوزی می‌کنند که باید نگرش‌ها به این افراد نیز توضیح داده شود.

وی بابیان اینکه صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها به مدیران فرهنگ و ارشاد شهرستان‌ها سپرده شده است؛ اولویت صدور مجوز کنسرت را مختص گروه‌های موسیقی بومی دانست و افزود: با این وجود برگزاری کنسرت دیگر خواننده‌ها نیز در استان منع قانونی ندارد اما اولویت با گروه‌های بومی است.

درویش‌نژاد با بیان اینکه کار آموزشگاه‌های موسیقی برگزاری کنسرت نیست، گفت: باید شرکت‌هایی که در اساسنامه آنها اجرای کنسرت قید شده وارد این عرصه شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از راه اندازی جمعه بازار کتاب در همدان خبر داد و تأکید کرد: شورای فرهنگ عمومی استان همدان از لحاظ بانک اطلاعاتی و بودجه تقویت خواهد شد.