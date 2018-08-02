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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۷:۳۹

مدیرکل ارشاد همدان خواستار شد:

فرهنگسرای رسانه در استان همدان راه‌اندازی شود

فرهنگسرای رسانه در استان همدان راه‌اندازی شود

همدان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خواستار راه‌اندازی فرهنگسرای رسانه در استان همدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد شامگاه چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: پویایی، نشاط و ایجاد جریان سیال برای رسیدن به توسعه از ویژگی‌های رسانه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تاریخ همدان غنای بالایی دارد و شخصیت‌های فاخری در این استان به ظهور و بروز رسیده‌اند، عنوان کرد: همدان در شاخص‌های فرهیختگی جایگاه والایی دارد و نسبت به بسیاری از استان‌ها عقب ماندگی فرهنگی نداشته و رشد خوبی در زیرساخت‌های فرهنگی را شاهد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بابیان اینکه میزبانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به عنوان برند همدان از توسعه این استان خبر می‌دهد، عنوان کرد: در حوزه سیاست گذاری‌های کلان تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

درویش نژاد استفاده از مشارکت مردمی در اجرای برنامه های فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حوزه فرهنگ و هنر تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی باید کاهش یابد و رویدادهای فرهنگی با بهره گیری از توان بخش خصوصی در این مسیر انجام شود.

وی استمرار روابط و تعامل روان با جامعه مطبوعاتی را از اهداف فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان برشمرد و گفت: انسجام دستگاه‌های فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ضرورت پژوهش در تمام حوزه‌های فرهنگی، اظهار داشت: در صورت وجود پژوهش نگاه اندیشمندانه بر برنامه ریزی‌ها حاکم خواهد شد.

درویش‌نژاد با تأکید بر بسترسازی و حمایت از رسانه‌ها، عنوان کرد: اختصاص تسهیلات ارزان قیمت برای خبرنگاران در دستور کار قرار گرفته کمااینکه پیگیری مشکلات بیمه خبرنگاران نیز از الزامات و برنامه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمار می‌رود.

وی از پیگیری ایجاد فرهنگسرای رسانه در همدان خبر داد و بابیان اینکه باید برای تأمین رایگان مکان استقرار رسانه‌ها قدم برداشت، گفت: فرهنگ و ارشاد از طریق خانه مطبوعات از مشارکت خبرنگاران در تصمیم گیری‌ها استفاده خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه با بیان اینکه برگزاری کنسرت‌ها در ایجاد نشاط اجتماعی اثرگذار هستند، اظهار داشت: باید در خصوص برگزاری کنسرت‌های موسیقی ذهنیت‌زدایی صورت گیرد و نگرش‌ها تغییر یابد.

وی با بیان اینکه عده‌ای از قانون خبر ندارند که باید به آن‌ها اطلاع داده شود، گفت: عده‌ای نیز دلسوزی می‌کنند که باید نگرش‌ها به این افراد نیز توضیح داده شود.

وی بابیان اینکه صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها به مدیران فرهنگ و ارشاد شهرستان‌ها سپرده شده است؛ اولویت صدور مجوز کنسرت را مختص گروه‌های موسیقی بومی دانست و افزود: با این وجود برگزاری کنسرت دیگر خواننده‌ها نیز در استان منع قانونی ندارد اما اولویت با گروه‌های بومی است.

درویش‌نژاد با بیان اینکه کار آموزشگاه‌های موسیقی برگزاری کنسرت نیست، گفت: باید شرکت‌هایی که در اساسنامه آنها اجرای کنسرت قید شده وارد این عرصه شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از راه اندازی جمعه بازار کتاب در همدان خبر داد و تأکید کرد: شورای فرهنگ عمومی استان همدان از لحاظ بانک اطلاعاتی و بودجه تقویت خواهد شد.

کد مطلب 4363700

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