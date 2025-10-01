به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی با بیان اینکه هفته کتاب فرصتی برای جریانسازی فرهنگی در استان است، افزود: با همافزایی و برنامهریزی منظم، فرهنگ را در مسیر توسعه پایدار قرار میدهیم
. وی همچنین از برگزاری چندین رویداد و فعالیت فرهنگی در شش ماهه دوم سال خبر داد و بر ضرورت برنامهریزی ادارات شهرستانها تأکید کرد.
مجری اصلی رویدادهای فرهنگی و ضرورت هماهنگی
جوادی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان را مجری اصلی رویدادهای فرهنگی در استان دانست و خاطرنشان کرد: باید زودتر از موعد، هماهنگیهای لازم با فرمانداریها و شهرداریها انجام شود تا از مدیریتهای بیرونی پیشگیری کنیم و جریان فرهنگی را به دست خودمان بسپاریم.
وی ضمن قدردانی از مشارکت ادارات شهرستانها در برگزاری آیینها و جشنوارههای فرهنگی، وظیفه این اداره کل را هدایت، حمایت و نظارت بر روند اجرایی برنامهها عنوان کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بر نظارت مستمر مدیران شهرستانی بر مراکز فرهنگی و هنری از جمله رسانهها، چاپخانهها و آموزشگاههای موسیقی نیز تأکید کرد و افزود: روسای ادارات موظفند به صورت مستمر به این مراکز سرکشی کنند.
جوادی در پایان با اشاره به مسئولیت مشترک در جریانسازی فرهنگی استان گفت: اگر همه اقدامات و برنامهها بر اساس نظم و همکاری پیش برود، فرهنگ استان همدان به مسیری روشن و پایدارتر میرسد.
