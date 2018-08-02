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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری هرمزگان:

آب بندرعباس و بندرخمیر با قطعی های برنامه ریزی روبرو خواهند شد

آب بندرعباس و بندرخمیر با قطعی های برنامه ریزی روبرو خواهند شد

بندرعباس - مدیرعامل آب و فاضلاب شهری هرمزگان گفت: بر اساس شرایط آبی در هرمزگان، ۲۵ درصد از شهر بندرعباس قطعی های برنامه ریزی داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امین قصمی در جلسه شورای اداری هرمزگان بیان داشت: از ابتدای سال دبی آب در شهر بندرعباس ۱۷۰۰ لیتر بر ثانیه بود و ۷۵ درصد جمعیت شهر بندرعباس با قطعی های برنامه ریزی شده آب مواجه نشده اند و تنها ۲۵ درصد از شهر بندرعباس که بیشتر ساکنانی بوده اند که در انتهای خط انتقال قرار داشته اند با قطعی های برنامه ریزی شده آب روبرو بوده اند.

وی عنوان کرد: در ادامه تخصیص آب ۱۴۰۰ لیتر در ثانیه خواهد بود و ۷۵ درصد جمعیت مرکزی شهر بندرعباس هم با قطعی های برنامه ریزی شده روبرو خواهند شد. اما سعی کرده ایم این شرایط تا وارد شدن آب تولیدی آب شیرین کن ۱۰۰ هزار مترمکعبی بندرعباس را مدیریت کنیم.

قصمی خاطرنشان کرد: شرایط آبی در بندرعباس کنترل شده است و امیدواریم در ادامه با مشکل خاصی روبرو نشویم.

کد مطلب 4363710

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