مرکز فرهنگی مجاور تئاتر شهر به عنوان مرکز ایده سازی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید محمدعلی افشانی شهردار تهران با هم دیدار کردند. وزیر ارشاد در دیدار با شهردار تهران گفت: با توجه به تاثیرگذاری تهران بر تمام عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور، در گذشته تفاهم نامه‌ای میان وزارت ارشاد و ‏شهرداری تهران منعقد شد که متاسفانه در طول زمان به مفاد آن چندان عمل نشد و مسیر طی شده رضایت بخش نبود.‏

وی اظهار کرد: امید می‌رود در این دوره از مدیریت شهری ارتباط میان وزارت ارشاد و شهرداری تهران توسعه یابد، تفاهم نامه‌ای که در گذشته ‏منعقد شد در این دوره نیز مبنای تمامی همکاری‌ها قرار می‌گیرد و اقدامات در قالب ایجاد کمیته مشترک پیگیری می‌شود.‏

وزیر ارشاد تأکید کرد: فارغ از تفاهم نامه، انتظار می‌رود در کوتاه مدت با همکاری شهرداری تهران، موضوع راه اندازی خیابان فرهنگ و هنر دنبال ‏شود. ضمن اینکه می‌توان از مرکز فرهنگی که در جوار تئاتر شهر قرار دارد به عنوان مرکز ایده سازی استفاده کرد.‏

صالحی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری شهرداری تهران در مدت زمان کوتاهی شاهد شکوفایی در حوزه فرهنگ مکتوب به ویژه ‏کتابخانه‌ها باشیم.‏