مرکز فرهنگی مجاور تئاتر شهر به عنوان مرکز ایده سازی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید محمدعلی افشانی شهردار تهران با هم دیدار کردند. وزیر ارشاد در دیدار با شهردار تهران گفت: با توجه به تاثیرگذاری تهران بر تمام عرصههای فرهنگی و اجتماعی کشور، در گذشته تفاهم نامهای میان وزارت ارشاد و شهرداری تهران منعقد شد که متاسفانه در طول زمان به مفاد آن چندان عمل نشد و مسیر طی شده رضایت بخش نبود.
وی اظهار کرد: امید میرود در این دوره از مدیریت شهری ارتباط میان وزارت ارشاد و شهرداری تهران توسعه یابد، تفاهم نامهای که در گذشته منعقد شد در این دوره نیز مبنای تمامی همکاریها قرار میگیرد و اقدامات در قالب ایجاد کمیته مشترک پیگیری میشود.
وزیر ارشاد تأکید کرد: فارغ از تفاهم نامه، انتظار میرود در کوتاه مدت با همکاری شهرداری تهران، موضوع راه اندازی خیابان فرهنگ و هنر دنبال شود. ضمن اینکه میتوان از مرکز فرهنگی که در جوار تئاتر شهر قرار دارد به عنوان مرکز ایده سازی استفاده کرد.
صالحی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همکاری شهرداری تهران در مدت زمان کوتاهی شاهد شکوفایی در حوزه فرهنگ مکتوب به ویژه کتابخانهها باشیم.
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