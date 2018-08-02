به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر ناصر مختارزاده، معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتش در گفتگویی اظهار داشت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکا به جوانان مومن، متخصص و خلاق خود به توانمندی های بسیار منسجمی در حوزه های رصد، پایش و تشخیص تهدیدات سایبری به منظور محافظت از شبکه ها و سامانه های حیاتی و حساس فاوا دست یافته و قدرت پاسخگویی به موقع به تهدیدات سایبری دشمن در سطوح مختلف را دارد.

وی با اشاره به بهره گیری از زیرساخت ها و سامانه های ارتباطی امن و پایدار در سطح نیروهای مسلح، گفت: امروز طرح ریزی کیفی شبکه های فراگیر ارتباطی منطبق با گستره جغرافیایی، طراحی و تولید بومی سامانه های خاص و جامع حوزه فناوری اطلاعات با اتکا به نیروی انسانی متخصص در کنار تجهیزات و ادوات نظامی مطابق با فناوری های نوین روز، از مولفه های مهم اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتش در پایان گفت: فضای سایبر فضایی است متأثر از انقلاب اطلاعات و فناوری ارتباطات و وجه مشخصه آن، فرا مکانی و فرا زمانی بودن است.