تشریح اتفاقی که برای بازیکن ذوب آهن افتاد/ خطر خفگی رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دقیقه ۲۳ مسابقه رضا حبیبزاده بازیکن تیم ذوبآهن اصفهان بعد از به ثمر رساندن گل به دلیل برخورد پای مدافع تیم استقلال دچار مصدومیت شد.
سعید آذری، مدیرعامل ذوبآهن بعد از این اتفاق راهی رختکن ورزشگاه شد و وضعیت وی را بررسی کرد. وی در این زمینه گفت: به دلیل برخورد پای بازیکن استقلال با استخوان فک رضا حبیبزاده، زبان این بازیکن برگشته و نزدیک به خفگی بوده است.
وی افزود: پس از آن با پیگیری تیم پزشکی، مشکل زبان وی را حل کردند و وی با آمبولانس راهی بیمارستان شد.
مدیرعامل باشگاه ذوبآهن تصریح کرد: در حال حاضر وی در بیمارستان فولادشهر به سر میبرد و به نظر میرسد که آسیب فک این بازیکن جدی است.
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