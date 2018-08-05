تکمیل پروژه کنارگذر شرقی ساوه نیازمند ۴۰۰میلیارد ریال اعتبار است

سید مهدی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر ساوه طی سنوات گذشته به سبب مجاورت با شهر صنعتی کاوه، از محل مالیات بر ارزش افزوده سهم مطلوبی داشت و یک شهرستان برخوردار بود، به طوری که یک سوم از مجموع درآمد مالیات بر ارزش افزوده استان به ساوه تعلق می گرفت.

وی افزود: پس از اجرای قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۶، تغییراتی صورت گرفت که تعیین سهم درآمد مالیات بر ارزش افزوده برمبنای جمعیت هر شهرستان انجام و علاوه بر آن کاهش ۵۰درصدی مجموع درآمد ارزش افزوده استان، موجب شد درآمد ساوه از ارزش افزوده به طور چشمگیر کاهش یابد.

وصولی ۸۰۰میلیارد ریالی شهرداری ساوه طی ۵ماهه پایانی سال گذشته

شهردار ساوه بیان کرد: با همه این مسائل، شهرداری ساوه سال ۹۶ را با شرایط رضایت بخشی سپری کرد و تلاش بر این بود که حتی الامکان مشکلات را رفع کنیم، به طوری که در مدت پنج ماهه پایانی سال گذشته، شهرداری ساوه ۸۰۰میلیارد ریال وصولی داشته که نسبت به هفت ماه قبل از آن که ۳۹۰میلیارد ریال بوده، افزایش دوبرابری نشان می دهد.

حسینی خاطرنشان ساخت: مجموع بودجه محقق شده شهرداری ساوه در سال گذشته یک هزار و ۲۳۰میلیارد ریال بوده که نسبت به بودجه تعیین شده قبلی که دو هزار و ۹۰میلیارد ریال بوده، حدود ۹۰۰میلیارد ریال کاهش داشت، اما با اقدامات جبران کننده تلاش شد تا این فاصله برداشته شود و امسال نیز برنامه ریزی برمبنای برخورداری پایین از درآمد مالیات بر ارزش افزوده است.

وی تصریح کرد: بودجه سال جاری شهرداری ساوه یک هزار و ۳۸۰میلیارد ریال است که ۴۰۰میلیارد ریال آن از محل درآمد ارزش افزوده و ۹۰۰میلیارد ریال نیز از سایر درآمدها مهیا می گردد و تلاش داریم کل اعتبار مورد نظر تامین شود.

پروژه های بزرگی با وجود محدودیت اعتبار در دستور کار است

شهردار ساوه ادامه داد: سال گذشته ۸۰۰میلیارد ریال بودجه از سوی شهرداری ساوه برای انجام امور عمرانی هزینه شده و امسال نیز با وجود محدودیت اعتبارات، آغاز عملیات چند پروژه بزرگ در دستور کار است.

حسینی اضافه کرد: پروژه هایی که برای اجرا مدنظر قرار دارد شامل تقاطع غیرهمسطح بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، پروژه میدان عاشورا، پروژه احداث پل طبیعت میان بام ساوه و دریاچه، پروژه پردیس دوم بانوان و... است.

وی در رابطه با اقدامات انجام شده برای افزایش درآمدهای شهرداری ساوه، عنوان کرد: بخش سرمایه گذاری شهرداری ساوه از سال ۹۴ آغاز به کار کرده که طی این مدت پیگیری هایی را به انجام رسانده و امیدواریم بتواند در این حوزه به طور موثر عمل کند.

شهردار ساوه ابراز داشت: هم اکنون مطالعات اولیه یک پروژه بزرگ با عنوان شهرک صنوف توسط شهرداری ساوه انجام شده که با تامین زمین ۵۰ هکتاری از سوی شهرداری و مشارکت مردمی به انجام می رسد، این پروژه بستر مطلوبی برای سرمایه گذاری است و جذب سرمایه گذار برای اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

حسینی اضافه کرد: همچنین احداث یک شهرک مسکونی جدید با عنوان شهرک کوثر به مساحت ۵۵هکتار در شمال غربی شهر ساوه با مشارکت مالکان این محدوده از دیگر برنامه های مدیریت شهری ساوه است.

جذب سرمایه گذاری در امور شهری ساوه با جدیت پیگیری می شود

حسینی اظهار داشت: شرایط اقتصادی موجود و عدم ثبات آن، قطعا بر موضوع جذب سرمایه گذار در امور عمرانی و مدیریت شهری تاثیرگذار است و مشارکت ها را کاهش می دهد، با این حال به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور مدیریت شهری ساوه، این مهم را با جدیت دنبال می کنیم.

وی افزود: پروژه احداث ساختمان جدید شهرداری ساوه برای بهره برداری نیاز به ۱۲۰میلیارد ریال بودجه دارد و با شرایط بودجه ای کنونی و محدودیت اعتبارات، امکان تکمیل آن وجود ندارد، برای تسریع در این امر پیگیر جذب سرمایه گذار هستیم و چنانچه محقق شود، ساختمان جدید شهرداری ساوه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

شهردار ساوه بیان کرد: شهر ساوه به عنوان دومین کانون جمعیتی استان مرکزی، رتبه نخست را در استان از نظر تعداد مناطق حاشیه نشین دارد و با توجه به مهاجرپذیر بودن این شهر، حاشیه نشینی به معضل بزرگی در ساوه تبدیل شده است، در این راستا طی سال های اخیر تلاش شده حتی الامکان از گسترش مناطق حاشیه نشین ساوه جلوگیری شود و در طرح تفصیلی این شهر نیز، ساماندهی مناطق حاشیه ای و رفع کمبودهای این مناطق مدنظر قرار گرفت.

جذب حامی مالی برای تداوم فعالیت باشگاه شهرداری ساوه

حسینی خاطرنشان ساخت: مشکل فعالیت باشگاه شهرداری ساوه با حمایت استاندار مرکزی و طی رایزنی با وزیر کشور حل شد، در این زمینه با توجه به کاهش اعتبارات شهرداری و تنگناهای مالی، تلاش داریم با جذب حامی مالی، شرایط ادامه فعالیت باشگاه ورزشی شهرداری را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: در بحث مقابله با آسیب های اجتماعی نیز شهرداری ساوه اقداماتی را به انجام رسانده که از جمله آن باید به راه اندازی دو مرکز شامل مرکز نگهداری کوتاه مدت آسیب دیدگان اجتماعی و مرکز نگهداری معتادان متجاهر و افراد بی خانمان اشاره کرد.