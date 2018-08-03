به گزارش خبرنگار مهر دیدار تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان از ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه آزادی برگزار شد و نیمه نخست آن با یک گل به سود پرسپولیس تمام شد.

* هواداران پرسپولیس پیش از شروع بازی، سروش رفیعی را مورد تشویق قرار دادند. هافبک فولاد خوزستان که قرار است در نقل و انتقالات زمستانی به جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ اضافه شود در بازی امشب مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت.

* مسئولین سازمان انتقال خون پیش از شروع بازی از سیدجلال حسینی، سروش رفیعی، محمد انصاری، علی علیپور و علیرضا بیرانوند به دلیل حضور مستمر در امر اهدای خون تقدیر به عمل آوردند.

* دیدار پرسپولیس و فولاد در حالی برگزار شد که هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص اطلاعات این بازی در اختیار خبرنگاران قرار نگرفت.

* در همان ابتدای بازی پروژکتورهای ضلع جنوب شرقی استادیوم آزادی خاموش شد و حدود ۵ دقیقه طول کشید تا این مشکل برطرف شود. با این حال داور بازی، نور ورزشگاه را کافی دانست و در این مدت هم بازی را متوقف نکرد.

* در حالی که ۳۰ دقیقه از شروع بازی گذشته بود هواداران پرسپولیس وارد ورزشگاه می شدند تا جمعیت آنها نزدیک به ۶۰ هزار نفر شود.

* کتف کمال کامیابی نیا هافبک پرسپولیس در دقیقه 17 آسیب دید و این بازیکن با آمبولانس به بیمارستان اعزام شد.

* عملکرد ضعیف فولادی ها در نیمه اول باعث شد که سیروس پورموسوی سرمربی فولاد بارها با صدای بلند نسبت به شاگردان خود اعتراض کند.

* هواداران پرسپولیس در دقایقی از بازی، شعارهایی را علیه وینفرد شفر سرمربی استقلال تهران سر دادند.

* در حالی که پرسپولیس گل نخست این دیدار را به ثمر رسانده بود در ضلع شرقی نمایشگاه بین برخی هواداران این تیم درگیری شدیدی رخ داد که با دخالت نیروی انتظامی همراه شد.

* ضربه چیپ بشار رسن در دقیقه ۳۳ به تیرک دروازه برخورد کرد که باعث شد هواداران پرسپولیس بار دیگر به شدت این تیم را تشویق کنند.