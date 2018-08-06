ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی سه بر صفر پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان در هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال گفت: بازی خیلی خوبی را از پرسپولیس شاهد بودیم. به نظرم مصدومیت کمال کامیابی نیا که بازیکن ارزنده ای در میانه میدان است برای پرسپولیس توفیق اجباری بود.

مربی اسبق پرسپولیس ادامه داد: آنها خیلی خوب توانستند پلان B را پیاده کنند و با دو مهاجم در خط حمله بازی را دنبال کنند. پرسپولیس خیلی خوب توانست توپ را در میانه میدان به گردش دربیاورد و به پیروزی برسد.

ابراهیمی درباره امیدواری به قهرمانی مجدد پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر افزود: متاسفانه اتفاق بدی که برای لیگ ایران در حال رخ دادن است دوتکه شدن تیم‌هاست. برخی تیم ها با توجه به بودجه ای که در اختیار داشتند خودشان را برای بقا در لیگ بستند و چند تیم هم هستند که برای قهرمانی مبارزه می کنند.

دستیار پیشین علی پروین در پرسپولیس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی مشخص است که لیگ در حال دوتکه شدن است و نتیجه بعضی از بازی ها را می توان پیش بینی کرد. در چنین بازی هایی باید پرسپولیس را همچنان مدعی جدی قهرمانی بدانیم. این تیم به قول برانکو که می گوید از پلان B در بازی با فولاد استفاده کرد و پیروز شد باید بیشتر استفاده کند.

وی در ادامه افزود: بارها تاکید کرده ایم که داشتن لیگ حرفه ای نباید در اسم باشد و باشگاهها باید مسیر درآمدزایی خود را فراهم کنند. در غیراینصورت تولید بازیکن هم به خوبی شکل نمی گیرد و استعدادها از بین می رود. لیگی که کیفیت خوبی نداشته باشد بدون شک تیم ملی خوبی هم نخواهد داشت.