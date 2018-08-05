۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۲۲

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۱۸۶ معدن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۸۶ معدن در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی شامگاه شنبه در نشست توسعه معادن با اشاره به اینکه ۱۸۶معدن در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: این معادن با سرمایه گذاری یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی تاکید کرد: سنگ لاشه، سنگ گچ، سنگ های تزئینی و نما، خاک نسوز و مواد اولیه سیمان بیشترین مواد معدنی استخراج شده از معادن استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شهرستان فارسان یکی از مهمترین مناطق معدنی استان چهارمحال و  بختیاری به شمار می رود.

وی بیان کرد: ۳۴ معدن در شهرستان فارسان وجود دارد که از این تعداد ۱۶ معدن فعال هستند.

وی بیان کرد: فعال سازی معادن تعطیل در این شهرستان مورد توجه قرار گرفته است.

