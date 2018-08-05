تلاش‌ مضاعفی برای آزادی ۱۴ صیاد چابهاری باید انجام شود

هدایت‌الله میرمرادزهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۱۴ صیاد چابهاری لنج «سدیس» در ۲۳ اردیبهشت ۹۳ به‌دلیل خراب شدن موتور لنج وارد آب‌های سومالی شدند و پس از به‌گل نشستن لنج، از آن زمان تاکنون در بند گروه تروریستی «الشباب» هستند.

وی افزود: هرچند از آن زمان تاکنون تلاش‌هایی برای آزادی این صیادان از سوی سازمان شیلات، وزارت خارجه، وزارت کشور و از همه‌مهم‌تر سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت پذیرفته ولی به‌دلیل آنکه صیادان و ملوانان دربند یک گروه تروریستی هستند، روند آزادی کند پیش‌ می‌رود.

مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تصریح کرد: خانواده ملوانان و صیادان در بند؛ زیر شدیدترین فشارها هستند و نان‌آور خانواده خود را از دست داده‌اند؛ آن‌ها مرتب به اداره‌کل شیلات مراجعه می‌کنند، هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته اما لازم است این تلاش‌ها مضاعف شود و تکلیف این صیادان در بند مشخص شود تا ان‌شاالله همگی سالم آزاد شوند.

میرمرادزهی گفت: ۵۴ لنج چابهاری و کنارکی از سال ۸۷ تاکنون در بند دزدان و یا دولت‌های خودخوانده محلی در سومالی افتاده اند و همه آن‌ها عمدتا با پرداخت مبالغی و وساطتت واسطه‌هایی آزاد شدند اما لنج ناخدا «سدیس» دربند یک گروه تروریستی بین‌المللی افتاده که خواسته مشخص مالی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه‌بر این ۱۴ صیاد، ۴ صیاد دیگر هم از فروردین ۹۴ تاکنون دربند دزدان دریایی هستند که روند آزادی آن‌ها خوشبخاته با تلاش مضاعف سربازان گمنام امام زمان (عج) خوب پیش‌ می‌رود.