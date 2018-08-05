به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از شماره نخست فصلنامه «اندیشه مردم سالاری اسلامی» به صاحب امتیازی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا با حضور کارشناسان در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود.

نخستین شماره این فصلنامه با مقالاتی مانند «آفاق مشروعیت، در سپهر معنا: دیالکتیک دین سالاری و مردم سالاری» به قلم جهانگیر مسعودی، محمدرضا فتحی مهر و محمد آقائی، «چالش‌های مردم سالاری اسلامی در ایران» اثر علیرضا زرگر و حدیث اقبال، «مردم سالاری دینی؛ حق نظارت مطلق مردم و حق فرمان مشروط رهبری» نوشته مجتبی عطارزاده، «جدال اسلام و دموکراسی در تجربه معاصر شیعه» به قلم عبدالوهاب فراتی، «نظام مردم سالاری دینی و نوع مسئولیت حاکم اسلامی بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه» اثر مهدی ابراهیمی و «جایگاه رأی مردم در مشروعیت نظام اسلامی با توجه به نامه شش نهج البلاغه » به قلم حمید حسنی، به زیور طبع آراسته شده است.



اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه عبارتند از: جلال درخشه، استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ابراهیم متقی، استاددانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نجف لکزایی، استاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، محمدمهدی باباپور گل افشانی، دانشیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی، شریف لکزایی، دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، عباسعلی رهبر، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، محمدرضا دهشیری، دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، ناصر جمال زاده، دانشیار دانشکده معارف و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) و سیدمحمدرضا مرندی، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی.

شماره اول فصلنامه «اندیشه مردم سالاری اسلامی» به مدیرمسئولی و سردبیری سیدمحمدرضا مرندی و با قیمت ۱۰هزار تومان منتشر می شود.

مراسم رونمایی از شماره نخست فصلنامه «اندیشه مردم سالاری اسلامی» با حضور حجت الاسلام رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، سیدمحمدرضا مرندی، استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی و مدیرمسئول و سردبیر این فصلنامه و پرویز امینی، جامعه شناس سیاسی، دوشنبه ۱۵ مردادماه از ساعت ۱۴:۳۰ در خبرگزاری فارس برپا می‌شود.