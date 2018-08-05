۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹

در مرحله دوم؛

جزییات برگزاری سیزدهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان اعلام شد

زمان و مکان مرحله دوم سیزدهمین آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم، زمان و مکان مرحله دوم سیزدهمین آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم اعلام شد.

این مرحله از آزمون با حضور ۳۸۸۲ نفر از حفاظ که حد نصاب لازم از مرحله اول آزمون به دست آوردند، برگزار می‌شود.

آزمون حفظ قرآن کریم در رشته‌های حفظ سه جزء، پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم برگزار می‌شود و درصد قبول شدگان در مرحله اول آزمون سیزدهم، نسبت به ثبت نام ۴۲ درصد و نسبت به تعداد حاضرین در آزمون ۶۴,۲۲ درصد است.

گفتنی است  نتایج آزمون مرحله دوم  تا دوازدهم آبان‌ماه سال جاری از طریق سایت تلاوت اعلام خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در آزمون نیز می‌توانند برای دریافت پاسخ سؤالات با شماره ۰۲۱۶۶۹۵۶۰۶۸ تماس بگیرند.

برای دریافت مکان و زمان مرحله دوم سیزدهمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ اینجا کیلک کنید.

کد خبر 4366219

