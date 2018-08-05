به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ساکت در آستانه سفر تیم فوتبال امید کشورمان به چین با حضور در اردوی این تیم با کادر فنی، سرپرست و بازیکنان امید دیدار و گفت و گو کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در این دیدار خطاب به ملی پوشان امید عنوان کرد: اتحاد شما در تمرین و میدان مسابقه و بیرون از آن ستودنی است. این روحیه جنگندگی و همبستگی من را به یاد تیم ملی بزرگسالان می اندازد که به واقع یک روح در قالب یک تیم بودند و در نهایت در میدان روسیه، افتخارآفرینی کردند. بزرگان فوتبال بر این موضوع تاکید وتصریح دارند که راه موفقیت از همین اتحاد درون تیمی شکل می گیرد.

وی ادامه داد: تک تک شما عزیزان که اینجا هستید از گزینش مربیان باتجربه با موفقیت عبور کرده اید. بی شک شما آینده فوتبال این مملکت هستید و از هم اکنون باید به روزهایی بیاندیشید که می توانید شادی ملت را رقم بزنید. قدردان نعمتی که پروردگار به شما اعطا کرده باشید و بدانید نگاه هموطنان به تلاش شماست. تجربه حضور در بازی های آسیایی بسیار بسیار ارزنده خواهد بود و نقطه مهمی در کارنامه تان محسوب می شود.

ساکت خاطرنشان کرد: تیم امید ما با امیدواری فراوان راهی چین و سپس جاکارتا می شود. تیمی که با تدابیر صورت گرفته با مجموعه ای از بازیکنان زیر ۲۱ سال به بازی های آسیایی می رود تا با کسب تجربیات گران سنگ از این میدان، مهیای میدان مهم دیگری به نام مقدماتی المپیک شود.

زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید هم با تمجید از حمایت های صورت گرفته از تیم امید توسط فدراسیون فوتبال عنوان کرد: همانطور که گفتم از عملکرد این بازیکنان شگفت زده ام.مسیر ما مسیر آسانی نخواهد بود اما بسیار مرتفع است. به همین دلیل با غرور زیادی به بازی های آسیایی می رویم اما تاکید می کنم نبرد ما از چین آغاز خواهد شد و چالش بزرگی پیش روی ماست که از دیدار با تیم امید این کشور آغاز می شود.

به دنبال اظهارات سرمربی تیم امید، دبیرکل فدراسیون فوتبال با ذکر خاطره ای از اردوی تیم ملی بزرگسالان در ترکیه پیش از جام جهانی روسیه گفت: جالب است که وقتی اردوی تیم ملی در ترکیه آغاز شد آقای کی روش دقیقا همین جمله امروز آقای کرانچار را درباره آن اردو بیان کرد و گفت چالش ما از همین اردو آغاز می شود. این موضوع دوراندیشی کادر فنی تیم امید را می رساند و امیدوارم بازیکنان تیم از لحظه لحظه حضور در اردوی ترکیه، درس های لازم را از کادر فنی بگیرند و با آمادگی ایده آل به جاکارتا بروند.