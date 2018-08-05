۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۰

شبکه مستند سیما جشنواره عکس برگزار می‌کند

شبکه مستند سیما با همکاری خانه مستند انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری اولین جشنواره عکس مستند کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه مستند با همکاری خانه مستند انقلاب اسلامی و با هدف شناسایی و حمایت از عکاسان جوان و مستعد و ارتقای کیفی عکاسی مستند در جهت تقویت جریان تولید عکس در این حوزه، اقدام به برگزاری اولین جشنواره عکس مستند کرده است.

در این جشنواره آثار ارسالی توسط داوران عکاسی مورد داوری قرار گرفته است و علاوه بر اهدای جوایز نقدی به منتخبان، آثار آنها مهرماه در گالری به نمایش گذاشته خواهد شد.  

عکاسان خبری، مستند و علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند برای اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود با موضوعات مستند اجتماعی، سیاسی، محیط زیست، ورزشی و حیات وحش تا یایان مرداد ماه به سایت www.docpic.ir مراجعه کنند.

عطیه موذن

