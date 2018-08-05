۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

با حضور سفیر عراق در ایران؛

توسعه توریسم درمانی در منطقه آزاد اروند بررسی شد

آبادان – رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از بررسی نحوه همکاری بیشتر برای توسعه توریسم درمانی در منطقه آزاد اروند در دیدارش با سفیر عراق در ایران خبر داد.

علیرضا آموزنده در حاشیه دیدارش با راجح صابر عبود الموسوی سفیر عراق در ایران در آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دیدار بر همکاری هر چه بیشتر برای توسعه همکاری دو جانبه در حوزه های بهداشت، آموزش، درمان و توریسم درمانی در منطقه آزاد اروند تاکید و در این باره نیز تفاهم اولیه حاصل شد.

وی افزود: قرار است تا با ایجاد و راه‌اندازی دفتر مشترک در عراق برای ارتقای کیفیت توریسم درمانی، بیماران در کشور مبداء ساماندهی و سپس به مراکز دولتی و خصوصی ارجاع داده شوند.

وی با بیان اهمیت نزدیکی دو دانشگاه علوم پزشکی آبادان و دانشگاه علوم پزشکی بصره اظهار کرد: در این دیدار قرارداد تربیت ۳۰ دانشجوی پزشکی عراقی منعقد شد که بر اساس آن می‌توانیم در دیگر رشته‌های مورد علاقه‌ کشور همسایه نیز دانشجو بپذیریم.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان ضمن تاکید بر نظر مساعد وزیر بهداشت مبنی بر همکاریهای دو جانبه میان ایران و عراق، تصریح کرد: راهکارهای مناسب برای توسعه حوزه سلامت درباره احداث کارخانه داروسازی مشترک ایران و عراق در دست بررسی است.

کد خبر 4366419

