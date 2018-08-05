۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

«باران آهسته می‌بارد» در جشنواره مذهب امروز ایتالیا

همزمان با اکران فیلم کوتاه «باران آهسته می‌بارد» در سینماهای «هنر و تجربه» این فیلم به جشنواره «مذهب امروز» ایتالیا راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «باران آهسته می‌بارد» به کارگردانی سعید نجاتی در بخش مسابقه بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «مذهب امروز» ایتالیا که مهر ماه برگزار می شود، حضور دارد.

این فیلم به همراه پنج فیلم کوتاه دیگر در بسته اکران تابستانه فیلم‌های کوتاه به نمایش درمی‌آید. «باران آهسته می‌بارد»، «تناوب»، «سکوت»، «#ساعت_چهار»، «سایه فیل» و «مارلون» ۶ فیلم کوتاهی هستند که از ۱۵ مرداد اکران خود را در سینماهای هنروتجربه آغاز کرده‌اند.

فیلم کوتاه «باران آهسته می‌بارد» در ازمیر ترکیه تولید شده و پیش از این در جشنواره‌های ازمیر ترکیه، آنتاکیه ترکیه، کار ترکیه، اکس گرواند آلمان، اپن ایر آلمان، جشنواره بین‌المللی داکا بنگلادش، جشنواره کودک بنگلادش، جشنواره فیلم کوتاه بوسان، فیلم کوتاه تهران و جشنواره رشد حضور داشته و تندیس بهترین فیلم جشنواره جهانی حقوق بشر نپال، تندیس بهترین تدوین از فستیوال بیگ بنگ یونان و تندیس بهترین کارگردانی جشنواره کودک و نوجوان اصفهان را دریافت کرده است.

موضوع اصلی جشنواره فیلم «مذهب امروز» ایتالیا، ارتباط بین اعتقادات و زندگی سنتی و بومی مردم سراسر دنیا است.

بیست و یکمین دوره این جشنواره از تاریخ ۴ تا ۱۱ اکتبر (۱۲ تا ۱۹ مهر ماه) در شهر ترنتو ایتالیا برگزار می‌شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها