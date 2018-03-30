«باران آهسته می بارد» در جشنواره جهانی فیلم کودکان هند

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره جهانی فیلم کودکان هند فیلم‌هایی درباره کودکان یا برای کودکان را به رقابت می‌گذارد. هدف از برگزاری این جشنواره، ارائه بستری مناسب برای تولیدکنندگان فیلم های کودک جهت ارتباط با مخاطبان خردسال و استفاده از پتانسیل آنها، همچنین ترویج دوستی و همکاری میان مردم کشورهای مختلف است.

داستان فیلم ۱۵ دقیقه ای «باران آهسته می بارد» که در ازمیر ترکیه و در سال ۲۰۱۶ به تولید رسیده، روایت دانش آموزانی است که قصد کمک کردن به معلم خود را دارند.

از عوامل این فیلم می توان به طراح صحنه و کارگردان: سعید نجاتی، نویسنده: آرش رواده، تدوینگر: سعید نجاتی و عماد خدابخش، تصویر و نور: آدم چنه لی، صدابردار: مجید نجاتی، صداگذار: بهروز شهامت، جلوه های ویژه بصری: سید حسن جوادی، دستیار کارگردان: ژیلا امیرخیزی، دستیار تدوین: مهتاب ابراهیمی، مجری طرح: تحسین ایشبیلن، مسئول امور هماهنگی: زینب جوادی، بازیگردان: عایشه آیگن، بازیگران: امره آی، افه آیکول، جم لیمان، هومیسا کوداک، رحمان تولوک، طراح پوستر: محمدرضا بهشتی منفرد، مترجم ترکی: هادی علی پناه و مترجم انگلیسی: حسین بشارتی اشاره کرد.

این فیلم پیش از این در جشنواره های ازمیر ترکیه، آنتاکیه ترکیه، کار ترکیه، اکس گرواند آلمان، اپن ایر آلمان، جشنواره بین المللی داکا بنگلادش، جشنواره کودک بنگلادش، جشنواره فیلم کوتاه بوسان، فیلم کوتاه تهران و جشنواره رشد حضور داشته و تندیس بهترین فیلم جشنواره جهانی حقوق بشر نپال و تندیس بهترین کارگردانی جشنواره کودک و نوجوان اصفهان را دریافت کرده است.

دهمین دوره جشنواره جهانی فیلم کودکان هندوستان ۵ تا ۱۳ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۱۶ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ در شهر Lucknow هند برگزار خواهد شد.