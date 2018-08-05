به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۱۴ مرداد همزمان با سالروز تولد حسین شایگان پیشکسوت و مترجم دوبلاژ همکارانش مراسمی برای وی برپا کردند.

در این مراسم شایگان با قدردانی از همکاران خود تاکید کرد: آرزوی اصلی من این است که دوبلاژ در جایگاه اصلی خود پاینده باشد و جایگاه خود را داشته باشد و امیدوارم با داشتن این مدیران حوزه دوبلاژ همچنان کارهای خوبی را روی آنتن بفرستد.

حسین شایگان در حالی شمع ۷۲ سالگی خود را فوت کرد که همچنان کارهایی را برای دوبله ترجمه می کند.

وی در این مراسم درباره تاریخچه ای از اقدامات خود در سمت مترجم اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم پیش از انقلاب کارهای مرا با سریال های «آیرون ساید»، «ارکیده سیاه» ،«دو اسلحه» و «باراتا» دیده اند و پس از انقلاب نیز با فیلم سینمایی «محمد رسول الله» به دوبله بازگشتم. ترجمه تعدادی از انیمیشن های دهه ۶۰ مانند «حنا دختری در مزرعه»، «بلفی و لی لی بیت»، «بل و سپاستین» و مجموعه های ساخت ژاپن مانند «اوشین» برعهده من گذاشته شد. مجموعه آثار ماندگار کوراساوا و دیکنز از ترجمه های به یادماندنی من بود. حتی برخی از این کارها نظیر «هملت» یا «مکبث» را چندین بار ترجمه کرده ام.

شایگان ترجمه کتاب را کاری ماندگارتر از ترجمه در تلویزیون دانست و اضافه کرد: اصولا مترجمان آثار مکتوب کارهایی به مراتب ماندگارتر دارند اما در تلویزیون نام مترجم در ذیل کار نمی آید.

وی ترجمه کارهای کلاسیک را از سخت ترین انواع ترجمه دانست و گفت: ترجمه فیلم هایی همچون «سریر خون» و یا آثار کوروساوا بسیار دشوار و نیازمند دقت بسیاری است. اما از آنجا که این قبیل موضوعات بیننده خاص دارند چندان در تلویزیون مورد استقبال قرار نمی گیرند. در عوض کارهای ساده ای همچون «اوشین» یا کارتون دیده می شوند. به طور کلی به نظر من همان گروه اول جذابیت بیشتری داشته و بعد از اتمام آنها مترجم احساس رضایت بیشتری دارند.

این مترجم با سابقه تلویزیون با اشاره به ترجمه یک اثر برای شبکه امید اعلام کرد: اصولا اصطلاحاتی در زبان هر ملت وجود دارد که برای ترجمه آن هر کس ترفندهایی را برمی گزیند. از آنجا که خانواده من به آموزش زبان بسیار اهمیت می داد به صورت محاوره ای زبان آموختم.

وی در خاتمه اقدام دوبلاژ سیما در برگزاری مراسم تولد پیشکسوتان را کاری ارزنده دانست و گفت: این رسم خیلی خوب و جدیدی است که مدیر کنونی آقای نقی یی بنا نهاده است و امیدوارم تداوم داشته باشد. بعد از سال ها کار به صورت گمنام همیشه فکر می کردم کسی گذشتگان ما را به یاد ندارد و ما هم سرنوشتی مانند آنها داریم اما امروز احساس خوبی دارم که دوستان همچنان ما را در کنار خود می بینند.

سید حسن جمشیدیان کارشناس ترجمه فیلم و یکی از حاضران در این گردهمایی دوستانه با اشاره به خصوصیات حسنه حسین شایگان ابراز امیدواری کرد که همچون شاگردی خلف بتواند رسم بزرگواری، معرفت، انسان دوستی، گذشت و دست و دل بازی را در خود نهادینه کند.

علیرضا باشکندی مدیر دوبلاژ مجموعه های «افسانه جومونگ» و «امپراطور بادها» نیز ترجمه های شایگان را آثاری بی نظیر توصیف کرد و گفت: همواره از ترجمه های استاد لذت برده ام چراکه او ادبیات و نثری متفاوت دارد که مختص خودش است.

منوچهر زنده دل دوبلور و بازیگر نیز در این مراسم حضور داشت که درباره نقش ترجمه عنوان کرد: آقای شایگان از بهترین مترجمان دوبلاژ محسوب می شود. زبان انگلیسی را به صورتی روان درک می کند و نگارش فارسی را به خوبی می داند، به عبارت دیگر با زبان مبدا و مقصد آشناست.

داریوش اسماعیلی مترجم دوبلاژ نیز با اشاره به خصوصیات اخلاقی حسین شایگان تاکید کرد: یکی از شاخصه های ترجمه حسین شایگان را می توان نامگذاری فیلم ها و سریال ها دانست و بیان کرد: در دوره ای آثار تلویزیون با کیفیت پایین دریافت می شد و در عین حال با ترجمه های عالی همراه بود.

شروین قطعه ای مدیر دوبلاژ «کمیسر ناوارو» در پایان این مراسم همکاری با حسین شایگان را از خوش شانسی های خود دانست و گفت: ترجمه دوبلاژ هنر خاصی است و با ترجمه آثار دیگر تفاوت های بنیادی دارد. استاد شایگان در کارش دقت فراوان دارد و از خوش شانسی های ماست که با وی همکار بودیم.