درمان بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در ترکیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «هابر۶۱»، وحید امیری که در جریان بازی دوستانه ترابوزان اسپور ترکیه مقابل کالیاری ایتالیا دچار مصدومیت شد می تواند پس از گذراندن دوران نقاهت خود بار دیگر برای این تیم ترکیه ای به میدان برود.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران که برای تعیین میزان مصدومیت خود مجبور به انجام آزمایش MRI شده بود امروز مورد معاینه تیم پزشکی باشگاه ترابوزان اسپور قرار گرفت.

امیری که از ناحیه زانوی راست مصدوم شده است مراحل درمان خود را زیرنظر پزشک باشگاه ترکیه ای آغاز کرده است تا وی را به بازی های پیش روی ترابوزان اسپور برسانند.