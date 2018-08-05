خشم دشمنان از حضور موثر ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر موسوی در دیدار با خانواده شهید مدافع حرم «مرتضی زرهرن» گفت: حضور موثر ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه، موجب عصبانیت دشمنان شده است.

وی گفت: دشمنان نظام و انقلاب، سعودی ها و داعشی های دست پرورده آنان و در راس آنها آمریکای جنایتکار، امروز سعی دارند موفقیت های ایران در سوریه را زیر سوال ببرند و طوری در جامعه عنوان کنند که حضور ایران در سوریه غلط است.

امیر موسوی افزود: این تمرکز منافقین بر سر موضوع حضور ایران در سوریه نیز مبین این مطلب است که حضور بچه های ما با بصیرت و درست بوده و ضربه اساسی به دشمن وارد کرده است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامی داشت یاد شهید زرهرن افزود: از خدا می‌خواهیم این توفیق و توانایی را به ما بدهد تا قدردان خانواده شهدا و رهرو راه آنان باشیم و آن آرمان هایی را که دنبالش بوده اند محقق و دستاوردهایشان را حفظ کنیم.

امیر سرلشگر موسوی دیدار با خانواده شهدا را مایه برکت عنوان کرد و گفت: رویکرد و هدف ما از این دیدار، مدد گرفتن از شهدا برای خدمت رسانی به مردم است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: شهدا نوری هستند که راه را برای ادامه حرکت روشن می کنند.

امیر سرلشگر سید عبدالرحیم موسوی در سفر به خراسان شمالی از آمادگی رزمی یکان های تیپ ۱۳۰ شهید دلجویان ارتش بازدید می کند.