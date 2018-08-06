سردار لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت شد/دلنوشته سرهنگ یاراحمدی

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم سردار «حسین اشتری» فرمانده نیروی انتظامی سردار «علیرضا لطفی» به سمت ریاست پلیس آگاهی تهران بزرگ منصوب شد.

گفتنی است، سردار لطفی که رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ بود جایگزین سردار «محمدیان» شد که سال گذشته به سمت فرماندهی انتظامی استان البرز منصوب شده بود.

لازم به ذکر است که تاکنون پلیس آگاهی تهران با سرپرستی سرهنگ «یاراحمدی» اداره می‌شد.

سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی نیز با انتشار پیامی خطاب به خبرنگاران در آخرین روز حضور خود در مجموعه پلیس آگاهی تهران بزرگ عنوان کرد: اکنون که پس از سی سال خدمت در لباس مقدس سربازی به افتخار بازنشستگی نائل گردیده ام از زحمات تمامی شما عزیزان که در اطلاع رسانی موضوعات مربوط به این پلیس از هیچ کوششی دریغ ننموده و همیشه همراه و یاور بنده بوده اید تقدیر و تشکر نموده واز دوستانی که در موضوعی خواسته یا ناخواسته موجب رنجش خاطرشان گردیده ام حلالیت میطلبم.