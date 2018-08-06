نقشه شفر برای استفاده همزمان از تبریزی و روح الله باقری

به گزارش خبرنگار مهر، حضور مرتضی تبریزی در بین بازیکنان استقلال این سئوال را پیش می آورد باتوجه به بازی خوب روح الله باقری مقابل ذوب آهن نحوه استفاده همزمان شفر از این دو بازیکن چیست. یا این که سرمربی استقلال با سبک و سیاق گذشته تیمش را به میدان می فرستد و همچنان از یک مهاجم هدف استفاده می کند.

روز گذشته وینفرد شفر در سخنانش اشاره غیر مستقیمی به این موضوع داشت و حتی با طرح این سئوال که «مگر تبریزی مهاجم هدف است؟» به نوعی ایده خود را برای استفاده از این بازیکن مشخص کرد. روح الله باقری ذاتا بازیکنی است که در نوک حمله بازی می کند و یا مهاجم هدف است. اما بر خلاف وی، مرتضی تبریزی بازیکنی است که هم قابلیت حضور در پست مهاجم هدف را دارد و هم توانایی بازی در پستهای دیگر از جمله پشت مهاجم ، مهاجم کاذب حتی مهاجم کنار.

استقلال در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر میزبان تراکتورسازی تبریز است و فعلا مشکل شفر پر کردن خلاء دانشگر محروم است. به خصوص که هنوز روزبه چشمی هم شرایط حضور در میدان را ندارد. سرمربی استقلال با چند تغییر و جابجایی نزد بازیکنان سیستم دفاعی‌اش باید این خلاء را پر کند و با این جابجایی ها احتمال باز شدن جای خالی در پست وینگر چپ وجود دارد.

به این ترتیب هیچ بعید نیست روح الله باقری کماکان در ترکیب ثابت آبی پوشان نقش مهاجم هدف را بازی کند و مرتضی تبریزی بعنوان وینگر چپ با وظایف تهاجمی بیشتر به کار گرفته شود تا خط حمله استقلال هم نسبت به بازی های قبلی این تیم قدری خطرناک تر باشد.

تیم فوتبال استقلال تهران از هفته سوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه ۱۹ مرداد در ورزشگاه آزادی میزبان تیم تراکتورسازی است. هر دو تیم تا پایان هفته دوم دو امتیاز اندوخته‌اند و به ترتیب در رده‌های نهم و یازدهم جدول رده بندی قرار دارند.