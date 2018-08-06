شماره جدید «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» آماده چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سیزدهمین شماره از «دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی» به همت مدیریت نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، آماده چاپ شد.

بر اساس این گزارش، ویژگی شاخص علمی مقالات این شماره را می توان در مقاله ابتدایی نشریه جستجو کرد، جایی که نویسنده محترم سعی کرده ماهیت اخلاق کاربردی اسلامی را از نظرگاه حضرت استاد، آیت الله جوادی آملی استخراج و مزایای آن را نسبت به سایر نظرات تبیین نماید.

مقالات این شماره از دوفصلنامه به این ترتیب است:

ماهیت و مزایای اخلاق کاربردی اسلامی با تأکید بر آراء آیت‌الله جوادی آملی

مدیریت داخلی سیستمی خانواده با تأکید بر عفو و گذشت در آیات و روایات (بر اساس مداخله کوتاه مدت رها- آشکارسازی)

عوامل رشد اخلاقی کودکان در بافت خانواده

سنت استحکام و بهره‌وری: قاعدۀ اخلاقی در اسلام

بررسی مشکلات همسایگی در آپارتمان­ نشینی و راهکارهای مقابله آن با رویکرد اخلاقی

بررسی مقایسه­ ای اهداف تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و آیت الله جوادی آملی؛ تطبیق دیدگاه­ های طبیعت ­گرایی و وحیانی

همچنین آغاز این شماره با پیام تقدیر و تسلیتی به مناسبت ارتحال سردبیر سابق و عضو فقید هیئت تحریریه نشریه اخلاق وحیانی، عالم متخلق، مرحوم احمد احمدی مزین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه متن کامل مقالات، به سامانه نشریه اخلاق وحیانی به آدرس Ethics.isramags.ir مراجعه و فایل کامل مقالات را دریافت نمایند.

گفتنی است؛ دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی از مقالاتی که با نگاهی نو در حوزه اخلاق اسلامی، اصول اخلاقی ادیان ابراهیمی، و فلسفه اخلاق، تحقیق وتالیف می‌شوند، استقبال کرده و مقالاتی که بر اساس مبانی اخلاقی و اصول تربیتی ـ سلوکی حضرت آیت الله جوادی آملی نگاشته می‌شوند را در اولویت بررسی و چاپ قرار می‌دهد. نویسندگان و محققان گرامی می توانند جهت اطلاع از شیوه نامه مقالات و ارسال مقاله خود از طریق وب سایت مجله اقدام نمایند.