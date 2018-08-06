به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینما، درجلسه هیأت مدیره انجمن صنفی فیلمنامه نویسان که روز یکشنبه ۱۴ مرداد سال ۹۷ در محل ساختمان شماره ۲ خانه سینما تشکیل شد ضمن اعلام وصول و قبولی استعفای رضا مقصودی ریاست محترم پیشین هیات مدیره انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینما، سعید عقیقی به‌ عنوان ریاست هیأت مدیره و حجت قاسم‌زاده اصل به عنوان نایب رییس هیات مدیره و سید جلال الدین دُرّی به عنوان دبیر به اتفاق آرا انتخاب شدند و حسین ایری به عنوان خزانه دار ابقا شد.

در استعفای رضا مقصودی که به هیات مدیره اعلام شد علت استعفا دلایل شخصی عنوان شده بود.

هیات مدیره ضمن تشکر و قدردانی از زحمات چندساله رضا مقصودی او و اعضای سابق و مدیران پیشین کانون فیلمنامه نویسان را سرمایه هایی گران برای جامعه صنفی فیلمنامه نویسی دانسته، خواستار استفاده از تجربیات وی و دیگر اعضای باسابقه شدند.