ضرورت آزاد سازی حریم مسجد تاریخانه/ شهرداری دامغان ورود کند

معصومه داوودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فرسودگی و ضرورت مرمت مسجد یک هزار و ۲۰۰ ساله تاریخانه دامغان که نماد قدمت معماری اسلامی در استان سمنان محسوب میشود، بیان داشت: ما به دنبال ثبت جهانی مسجد تاریخانه هستیم تا بتوانیم از تبعات مثبت آن استفاده کرده و این بنا را مرمت و بهسازی کنیم، همچنین در صورت ثبت این اثر، میتوانیم در نگهداشت آن نیز موفقتر عمل کنیم.
وی خواستار ورود شهرداری برای کمک به آزاد سازی حریم حومه مسجد تاریخانه شد و افزود: برای ثبت جهانی مسجد نیازمند اقدامات ویژهای هستیم که نظر هیئت ثبت جهانی را جلب کند، برای مثال امروز زمانی است که باید همکاری لازم بین میراث فرهنگی و سایر نهادها وادارات مختلف مانند شهرداری، مسکن و شهرسازی و ... صورت گیرد تا بتوانیم اراضی اطراف این مسجد را آزادسازی کنیم.
صرف۲۵۰میلیون تومان اعتبار برای بازسازی تاریخانه
رئیس میراث فرهنگی دامغان بابیان اینکه اقداماتی ازایندست شانس تاریخانه را برای ثبت جهانی افزایش میدهد، تأکید داشت: این بنا مانند نگینی درخشان در دامغان خودنمایی میکند اما این در حالی است که حمایتهای لازم از آن بهخوبی صورت نمیگیرد تا در خصوص تخصیص اعتبار و مرمت با مشکلاتی روبرو نشویم.
داوودیان درباره مرمت این بنا نیز توضیح داد: در سالهای گذشته ۲۰۰ و در سال جاری ۵۰ میلیون تومان اعتبار استانی و ملی برای بهسازی و مرمت مسجد تاریخانه دامغان هزینه و بخشی از کار مرمت این بنا نیز انجامگرفته است.
وی افزود: در سالهای اخیر عملیات بهسازی و تجدید کاهگل و سیمگل و سبکسازی گنبدهای مسجد تاریخانه در کنار اقداماتی مانند پیسازی، پیبندی، ساخت ستونها و تمهیداتی برای جلوگیری از ریزش گچها بر روی سر بازدیدکنندگان صورت گرفته است.
نظر شما