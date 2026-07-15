رفع موانع ثبت جهانی تاریخانه دامغان؛ تخریب بنای معارض در حریم مسجد

جلال تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اهمیت مسجد تاریخانه به عنوان یکی از آثار مهم تاریخی استان سمنان بیان کرد: موانع ثبت جهانی این اثر ارزشمند در دست برطرف کردن است.

وی از برگزاری نشست‌های متعدد و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین موانع پیش‌روی این پرونده از جمله رفع مداخلات کالبدی در حریم اثر و اصلاح منظر تاریخی آن با حضور فرمانداری و دیگر ارگان ها خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه مدیر پرونده ثبت جهانی مساجد ایران در یونسکو نیز مستقیماً بر این روند نظارت دارد، گفت: امیدواریم بتوانیم راه ثبت جهانی این اثر ارزشمند را هموارتر از گذشته کنیم.

تاجیک همچنین از آغاز تخریب بنای معارض در حریم «مسجد تاریخانه» دامغان برای هموارسازی مسیر ثبت جهانی خبر داد.

وی افزود: این ساختمان به دلیل مخدوش کردن خط آسمانه و سیمای بصری مسجد تاریخانه، یکی از موانع اصلی در مسیر ثبت جهانی این اثر ارزشمند بود که با پیگیری‌های مستمر اداره میراث فرهنگی شهرستان دامغان و با تعامل سازنده شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان، عملیات تخریب آن آغاز شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین گفت: پاک‌سازی حریم بصری مسجد تاریخانه یکی از الزامات اصلی کارشناسان یونسکو برای طی مراحل نهایی ثبت جهانی این اثر کهن است.