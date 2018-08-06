به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دوره لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران علاوه بر اینکه علاقه‌مندان می‌توانند در چهار رشته‌ی PES ۲۰۱۸، FIFA ۲۰۱۸،Clash Royale و Quiz of Kings به رقابت با یکدیگر بپردازند، برای اولین‌بار این امکان را دارند تا شانس خودشان را در بازی ایرانی پسرخوانده نیز امتحان کنند و به قهرمان این بازی تبدیل شوند. بازی پسرخوانده عنوان جدیدی خواهد بود که به این دوره از لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران اضافه شده است.

چهارمین دوره لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران (IGL ۲۰۱۸) به‌عنوان بزرگ‌ترین مسابقات بازی‌های دیجیتال در کشور با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و شرکت مکعب که به عنوان نماینده جام جهانی بازی‌های رایانه‌ای (ESWC) در ایران شناخته می‌شود، از تاریخ ۶ تا ۱۶ شهریور ماه در برج میلاد تهران برگزار می شود. همچنین نفرات برتر این دوره از لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران در صورت فراهم شدن شرایط اعزام، به مسابقات جهانی فرانسه اعزام خواهند شد. مانند سال گذشته، خانواده‌ها نیز می‌توانند از نزدیک شاهد برگزاری این رویداد در برج میلاد باشند.

علاقه‌مندان به شرکت در چهارمین دوره لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران می‌توانند از هم اکنون تا تاریخ ۲۵ مرداد ماه در رشته مورد علاقه خود ثبت‌نام کنند. از آنجایی که بازی‌های FIFA ۲۰۱۸ و PES ۲۰۱۸ روی سه پلتفرم رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس ۳۶۰ برگزار می‌شوند، در زمان ثبت‌نام باید به پلتفرمی که روی قصد دارید روی آن مسابقه دهید توجه کنید.

همچنین ثبت‌نام برای شرکت در بازی Quiz of Kings از داخل خود بازی انجام خواهد شد.

برای چهارمین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران تعداد متعددی جوایز نقدی، غیرنقدی، اعزام به مسابقات جهانی و... جمعا به ارزش ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در این دوره از مسابقات می‌توانند به صفحه https://evand.com/events/igl۲۰۱۸ مراجعه کنند.