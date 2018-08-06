اتصال چین و تایوان با خط آهن ۱۳۵ کیلومتری در زیر دریا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، طرح یادشده که مستلزم ایجاد زیرساخت هایی منحصر به فردی در زیر آب های شور است تا به حال در هیچ منطقه ای از دنیا اجرا نشده است.

ایده عملیاتی کردن چنین طرحی در این بخش از جهان از ۱۰۰ سال قبل وجود داشته، ولی اختلافات سیاسی چین و تایوان با یکدیگر تا به حال مانع از اجرای طرح مذکور شده است.

اجرای این طرح از سال ۲۰۱۶ آغاز شده و بعد از دو سال تحقیق و بررسی مهندسان و دانشمندان فعال در این زمینه تازه توانسته اند بر سر این موضوع که بهترین راه و روش اجرای طرح مذکور چیست، به توافق برسند.

در حال حاضر طولانی ترین خط آهن زیردریایی جهان فرانسه و انگلیس را به یکدیگر وصل می کند. اما این مسیر تنها ۳۷.۹ کیلومتر مسافت دارد که یک سوم خط آهن زیردریایی متصل کننده تایوان و چین محسوب می شود.

علاوه بر مسافت طولانی، چالش دیگر در این زمینه وجود دو گسل زلزله خیز در اطراف مسیر احداث این تونل است. یک سوی این تونل در منطقه آزاد تجاری پینگتان در استان فوجیان چین و سوی دیگر آن در شهر ساحلی هسینچوی تایوان قرار دارد.

قطر این تونل ۱۰ متر خواهد بود و بنابراین تونل جدید از همتای اروپایی خود نیز قطر بیشتری دارد. این مسیر ارتباطی در اصل متشکل از سه تونل خواهد بود که دو تونل به مسیر رفت و برگشت قطارها اختصاص می یابند و تونل سوم که کوچکتر است برای کابل کشی برق و خروج اضطراری طراحی شده است. همچنین تعدادی جزیره مصنوعی در مسیر این تونل ایجاد می شود که از آنها به عنوان مراکز تامین هوا استفاده می شود.