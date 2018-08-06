سعید بیابانکی مجری سری جدید «کتاب چهار» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، برنامه «کتاب چهار» با نگاه و طراحی جدید به حوزه کتاب و کتابخوانی وارد شده و قرار است از روز جمعه ۱۹ مرداد ماه به صورت هفتگی در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای از شبکه چهار پخش شود.

به گفته پوربلاسی تهیه کننده برنامه، «کتاب چهار» از بخش های مختلفی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در آیتم «سیر مطالعاتی» روند مطالعه یک مطلب خاص پیشنهاد می شود به طور مثال مثلا کسی که می خواهد فلسفه غرب بخواند ابتدا از چه کتابی شروع کند و بعد چه کتاب هایی را بخواند و یا کسی که می خواند مشروطه خوانی کند یا تولستوی خوانی کند از چه کتابی باید آغاز کند.

وی افزود: در بخش «بسته پیشنهادی» از نویسندگان و مترجمان صاحب نام دعوت کرده ایم تا پیشنهاد مطالعه یک کتاب را به مخاطبان بدهند.

پوربلاسی «پرونده ویژه» را از جمله بخش های اصلی برنامه عنوان کرد و یادآور شد: اجرای برنامه را سعید بیابانکی بر عهده دارد و در بخش پرونده ویژه افشین داورپناه به عنوان مجری کارشناس در هر برنامه یک موضوع خاص را در حوزه کتاب همچون قاچاق کتاب، فروش غیرمجاز کتاب و ... با حضور کارشناسان در قالب یک پرونده بررسی می کند.

تهیه کننده «کتاب چهار» گفت: «اقتباس ادبی» و «ارتباطات مردمی» نام ۲ بخش دیگری از این مجله تلویزیونی است که در «اقتباس ادبی» فیلم ها و نمایش هایی که از رمان های معروف ساخته شده اند، معرفی می شوند. در قسمت «ارتباطات مردمی» که با مشارکت مخاطبان ساخته می شود گزارش بینندگان از شهرهای مختلف درباره رخدادهای خاص حوزه کتاب مثل معرفی یک نمایشگاه خاص کتاب، معرفی بهترین کتاب فروشی شهر، معرفی یک کتاب خوب تازه خوانده شده توسط بینندگان و ... پخش می شود.

وی در پایان بیان کرد: رونمایی ها، اهدای جوایز مختلف، چاپ اول کتاب های خاص یا مهم، امضای کتاب، تخفیف ها در بخش «اخبار و رویدادهای مهم کتاب» و در بخش «ترین ها» ۵ اتفاق هفته در ایران و جهان مثلا ترسناک ترین رمان چاپ شده، پرفروش ترین کتاب، طولانی ترین کتاب و ... معرفی می شود.

«کتاب چهار» محصول گروه فرهنگ و اندشه شبکه چهار است که از این هفته، جمعه ها ساعت ۱۶:۴۵ پخش می شود.