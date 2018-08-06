پرداخت ۲۱ میلیارد یارانه به رسانه ها/۴۵ درصد رسانه ها غیرفعال اند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری سید محمدرضا دربندی پس از گذشت ۶ ماه از پذیرش مسئولیت مدیرکلی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۵ مردادماه در محل این معاونت در تهران برگزار شد.

دربندی در افتتاح این کنفرانس مطبوعاتی که در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، ضمن گرامیداشت این مناسبت اصحاب رسانه، به ارائه آماری از وضعیت رسانه های ایران در حال حاضر پرداخت و گفت: ۹۳۰۰ رسانه از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز دارند که از این تعداد ۷ هزار مورد رسانه های مکتوب و ۲۳۰۰ مورد رسانه های برخط هستند.

به گفته این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی: از ۲۳۰۰ رسانه برخط دارای مجوز، حدود هزار رسانه غیرفعال هستند و از ۱۳۰۰ رسانه دیگر، ۳۰ رسانه در قالب خبرگزاری و مابقی در قالب پایگاه های خبری فعالیت می کنند.

دربندی تعداد خبرگزاری های ایران را معادل کل خبرگزاری های موجود در اتحادیه اروپا اعلام و آن را به عنوان نکته ای منفی قلمداد کرد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت از ۷ هزار رسانه مکتوب دارای مجوز تنها ۳۸۰۰ رسانه فعال هستند و ۳۲۰۰ رسانه دیگر غیرفعال اند. از میان رسانه های فعال هم ۱۷۰۰ رسانه با دوره انتشار هفتگی و دوهفتگی و ۱۹۰۰ رسانه با دوره انتشار ماهیانه، دوماهیانه، فصلی و سالیانه و مابقی هم با عنوان روزنامه فعالیت می کنند.

وی تعداد روزنامه های ایران را هم بیشتر از میانگین های جهانی اعلام کرد و گفت: در کشوری مانند آلمان ۱۲۰ روزنامه، کانادا ۱۰۰ روزنامه، هند ۸۰ روزنامه و چین با جمیعتی تقریباً ۱.۵ میلیاردی حدود هزار روزنامه وجود دارد.

دربندی همچنین گفت: از حدود ۳۸۰۰ رسانه مکتوب، ۳۵۰ مورد نشریات ورزشی، ۷۵ مورد نشریات حوزه کودک و نوجوان، ۱۰ نشریه با زمینه مسائل معلولان، ۱۰۰ نشریه با زمینه هنری سینمایی و ادبی، ۹۰ نشریه با زمینه خانواده و سرگرمی و ۱۲ نشریه مربوط به اقلیت های مذهبی است.

همچنین به گفته این مقام مسئول در معاونت مطبوعاتی: از حدود ۳۸۰۰ رسانه مکتوب کشور، مدیریت ۱۴۰۰ مورد آنها بر عهده بانوان است که رقم قابل توجهی است. همچنین مدیران مسئول ۱۵۰ رسانه کشور از اهل سنت هستند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد که در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه سخن می گفت با اشاره به رویکردهای به اجرا درآمده در شش ماه گذشته در این اداره کل، گفت: یکی از این رویکردها توجه ویژه به بدنه اصلی رسانه ها یعنی خبرنگاران و روزنامه نگاران بوده است و این در حالی است که تا پیش از این صاحبان امتیاز و مدیران مسئول بیشتر مورد توجه قرار داشتند.

دربندی گفت: با همکاری صندوق اعتباری «هنر»، بیمه پایه برای ۳ هزار نفر از اهالی رسانه که عمدتاً شامل خبرنگاران هستند و به هر دلیل آنها را در رسانه هایشان بیمه نمی کردند، در نظر گرفته شده است و ۳ هزار سهمیه هم برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی اصحاب رسانه گرفته ایم. سهم مربوط به بیمه تکمیلی ۸۵۰ هزار تومان است که ۵۰۰ هزار تومان آن را معاونت مطبوعاتی تقبل می کند و خبرنگاران تنها ۳۵۰ هزار تومان از این سهم را پرداخت می کنند این در حالی است که رقم واقعی این سهم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که ما با تخفیفاتی آن را برای خبرنگاران دریافت کرده ایم.

وی همچنین از ارائه تسهیلات ۲ و ۳ میلیون تومانی به خبرنگاران و با همکاری معاونت متبوعش خبر داد و گفت: به تازگی تفاهم نامه ای را هم با بانک قرض الحسنه مهر ایران امضاء کرده ایم که طی آن وام های ۲۰ و ۳۰ میلیون تومانی به اصحاب رسانه تعلق خواهد گرفت که جزئیات نحوه و دریافت این تسهیلات متعاقباً اعلام می شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد همچنین از ارائه خدمات مشاوره ای رایگان حقوقی و بیمه ای به اهالی رسانه طی ۲ روز در هفته در معاونت مطبوعاتی خبر داد و در ادامه درباره وضعیت ارائه خدمات اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران هم گفت: تا الان حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر از خبرنگاران اسامی خود را به ما داده اند و حدود ۲۸۰ نفر از آنها هم اکنون از اینترنت بدون فیلتر بهره مند شده اند. در مورد مابقی افراد هم، روال موجود در حال طی شدن است.

دربندی ساده سازی صدور کارت خبرنگاری را از دیگر اقدامات صورت گرفته در ۶ ماه گذشته در اداره کل یاد شده عنوان کرد و گفت: نکته دیگر سیاست گسترش حضور اهالی مطبوعات در خانه های مطبوعات بوده است که در حال حاضر ۴۵۳۹ نفر در خانه های مطبوعات ۳۱ استان کشور عضو هستند.

وی از مذاکره با دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برای انجام آزمایش کامل سلامت (چک آپ) برای تمامی خبرنگاران خبر داد و پیش بینی کرد آماری که از این کار حاصل خواهد شد بار دیگر بر سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری، صحه بگذارد.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد ساماندهی پرداخت یارانه به مطبوعات را از دیگر رویکردهای به اجرا درآمده در این مدت عنوان کرد و گفت: شیوه نامه های مربوط به پرداخت یارانه پس از ۲ ماه بحث و بررسی فشرده اصلاح شده است که به زودی دو شیوه نامه جداگانه یکی برای رسانه های برخط و یکی برای رسانه های مکتوب و یک شیوه نامه هم در مورد پرداخت یارانه به رسانه های استان های محروم و دورافتاده منتشر می شود.

دربندی اعلام کرد: از اردیبهشت امسال تاکنون ما ۲ نوبت یارانه به رسانه ها پرداخت کردیم. این در حالی است که مطابق قاعده، می بایست یک بار پرداخت می شد اما با توجه به مشکلات رسانه ها و به خصوص بحران کاغذ، تصمیم گرفته شد که دو نوبت یارانه پرداخت شود.

وی گفت: در این دو نوبت ما تاکنون ۸ میلیارد تومان یارانه به حدود ۳ هزار رسانه مکتوب پرداخت کرده ایم و حدود ۴ میلیارد تومان یارانه هم برای خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تامین شده که به زودی پرداخت می شود. ۸ میلیارد تومان دیگر هم یارانه برای سایر نشریات پرداخت خواهد شد. ضمن اینکه معوقات سال ۹۶ هم که حدود یک میلیارد تومان است، محقق شده و در مجموع ۲۱ میلیارد تومان یارانه به حدود ۱۸۰۰ رسانه پرداخت شده و یا به زودی می شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد همچنین توضیح داد: یارانه رسانه ها به مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که در طرح رتبه بندی وزارت ارشاد شرکت کرده باشند، همچنین پایگاه های خبری تخصصی و نیز پایگاه های خبری استانی، که همگی در بخش خصوصی فعالیت می کنند تعلق می گیرد و هیچ رسانه دولتی و یا رسانه ای که از بودجه عمومی و بیت المال استفاده می کند، مشمول دریافت یارانه نمی شود.

وی همچنین بر لزوم گسترش فعالیت رسانه ها در فضای مجازی و جایگزین کردن آن با فضای کاغذی به عنوان یکی دیگر از رویکردهای مورد تائید این اداره کل یاد کرد و گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات دیگر به متقاضیان دریافت مجوز روزنامه، مجوز نمی دهد اما در مورد تقاضاهای مربوط به سایت ها، این اتفاق با سرعت انجام می شود. ما در یک سیاست تشویقی به روزنامه ها اعلام کرده ایم که بیایند و تنها با ۲۰۰ هزار تومان سایت خودشان را از طریق موسسه ای که با ما طرف قرارداد شده است راه اندازی کنند.

دربندی همچنین با اشاره به سامانه رصد و پایش رسانه ها اعلام کرد که تذکرات به مطبوعات را به حداقل رسانده ایم و پیشگیری از جرم قبل از وقوع را با توصیه هایی که به رسانه ها می کنیم، در دستور کار قرار داده ایم.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد با اشاره به مشکلاتی که برخی از نمایندگی های روزنامه های سراسری در استان ها و شهرستان ها برای مطبوعات محلی و استانی به خصوص در زمینه جذب آگهی ها به وجود می آورند از تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این تخلفات در اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد خبر داد.

وی تلاش برای رساندن نشریات به دست مردم را رویکرد ششم این اداره کل برشمرد و گفت: برای همین منظور طرح نشریات برگشتی را با تغییر نام به نشریات اهدایی مجدداً احیاء کرده ایم که از ابتدای سال تاکنون ۱۳۵ عنوان نشریه با شمارگان ۶۰۰ هزار نسخه به ۵۶ مرکز شامل زندان ها، بیمارستان ها، پرورشگاه ها و کانون های اصلاح و تربیت سراسر کشور اهدا شده است.

دربندی با اشاره به قراردادی که معاونت مطبوعاتی با شرکت پست برای توزیع مطبوعات در نقاط دوردست کشور امضاء کرده است، گفت: بر اساس این قرارداد هر بسته پستی روزنامه با ۱۵۰۰ تومان و با کد رهگیری و یا با ۹۰۰ تومان بدون کد رهگیری به سراسر کشور ارسال می شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد اضافه کرد: در همکاری با نهاد کتابخانه های عمومی کشور ما طی سال گذشته ۲۰۰ عنوان نشریه با شمارگان حدود یک میلیون نسخه را به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (و همین میزان سرمایه گذاری از طرف نهاد کتابخانه های عمومی) به ۳ هزار کتابخانه عمومی کشور ارسال کرده ایم.

دربندی در مورد خرید و فروش مجوز رسانه ها در فضای مجازی هم گفت: در دوره قبلی و با توجه به اینکه سریع به درخواست ها پاسخ داده می شد و مجوز به نشریات اعطا می شد، خرید و فروش مجوز رایج شده بود اما از آنجا که در دوره جدید اعطای مجوز به نشریات سخت شده است، این واگذاری ها هم سخت شده است.

وی همچنین نسبت به اجرای ماده ۱۶ قانون مطبوعات (لغو مجوز نشریاتی که به صورت منظم منتشر نمی شود) نسبت به نشریاتی که نظم مناسبی در انتشار ندارند، البته با شیب ملایم، هشدار داد.