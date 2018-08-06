تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صالحیان در جلسه ستاد زراعت لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در سال زراعی ۹۸ - ۹۷ و بر اساس سهیمه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۰ هزار هکتار کلزا در لرستان کاشت می شود.

وی، افزود: در سال زراعی ۹۷ - ۹۶ حدود سه هزار و ۳۰۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم در استان تامین شده است، تصریح کرد: برنامه خرید بذر اصلاح شده گندم در استان ۲۵ هزار تن است که تا زمان کشت محصولات پاییزه ما بقی نیز تامین خواهد شد و در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.

صالحیان با اشاره به تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز استان به ویژه کودهای «ازته»، «فسفاته» و «پتاسه»، گفت: میزان خرید گندم استان تا کنون ۲۹۰ هزار تن بوده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود که تا پایان فصل برداشت ۳۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود.