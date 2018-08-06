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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

مدیر زراعت جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛

تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان لرستانی

تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان لرستانی

خرم آباد- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صالحیان در جلسه ستاد زراعت لرستان در سخنانی، اظهار داشت: در سال زراعی ۹۸ - ۹۷ و بر اساس سهیمه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، ۱۰ هزار هکتار کلزا در لرستان کاشت می شود.

وی، افزود: در سال زراعی ۹۷ - ۹۶ حدود سه هزار و ۳۰۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۱۰۰ تن بذر اصلاح شده گندم در استان تامین شده است، تصریح کرد: برنامه خرید بذر اصلاح شده گندم در استان ۲۵ هزار تن است که تا زمان کشت محصولات پاییزه ما بقی نیز تامین خواهد شد و در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.

صالحیان با اشاره به تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز استان به ویژه کودهای «ازته»، «فسفاته» و «پتاسه»، گفت: میزان خرید گندم استان تا کنون ۲۹۰ هزار تن بوده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود که تا پایان فصل برداشت ۳۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود.

کد مطلب 4367388

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