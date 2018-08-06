شکایت جواد نکونام و دستیارش از مالک تیم فوتبال خونه به خونه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم فوتبال خونه به خونه بابل در آخرین دیدار فصل گذشته رقابت های لیگ دسته اول نتوانست جواز حضور در لیگ برتر را بگیرد و تیم نساجی مازندران با هدایت جواد نکونام تیم راه آهن را شکست داد و لیگ برتری شد، اتهاماتی از سوی مالک خونه به خونه به تیم نساجی وارد شد.

قاسم حسن زاده که در مصاحبه های متعدد اعلام کرده بود پیروزی نساجی برابر راه آهن مشکوک بوده است، در تازه ترین اظهاراتی که چند روز پیش در تلویزیون داشت اتهامات گسترده ای را به جواد نکونام و حمیدرضا رجبی دستیار وی وارد کرد.

به دنبال این اتفاق وکیل نکونام امروز دوشنبه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه از قاسم حسن زاده امیری شکایت کرد. این شکایت همچنین از طرف حمیدرضا رجبی نیز به ثبت رسید. وکیل نکونام این شکایت را در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز مطرح کرد.