  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۴۹

اختصاصی مهر؛

شکایت جواد نکونام و دستیارش از مالک تیم فوتبال خونه به خونه

شکایت جواد نکونام و دستیارش از مالک تیم فوتبال خونه به خونه

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران از مالک تیم خونه به خونه بابل به خاطر اتهاماتی که بعد از بازی پایانی دیدار فصل گذشته لیگ دسته اول مطرح شده بود، شکایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم فوتبال خونه به خونه بابل در آخرین دیدار فصل گذشته رقابت های لیگ دسته اول نتوانست جواز حضور در لیگ برتر را بگیرد و تیم نساجی مازندران با هدایت جواد نکونام تیم راه آهن را شکست داد و لیگ برتری شد، اتهاماتی از سوی مالک خونه به خونه به تیم نساجی وارد شد. 

قاسم حسن زاده که در مصاحبه های متعدد اعلام کرده بود پیروزی نساجی برابر راه آهن مشکوک بوده است، در تازه ترین اظهاراتی که چند روز پیش در تلویزیون داشت اتهامات گسترده ای را به جواد نکونام و حمیدرضا رجبی دستیار وی وارد کرد. 

به دنبال این اتفاق وکیل نکونام امروز دوشنبه با حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه از قاسم حسن زاده امیری شکایت کرد. این شکایت همچنین از طرف حمیدرضا رجبی نیز به ثبت رسید. وکیل نکونام این شکایت را در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز مطرح کرد.

کد مطلب 4367591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها