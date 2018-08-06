به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بعدازظهر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد و درباره آخرین تحولات سیاست خارجی از جمله روند اجرای برجام و گزارش سه ماهه اجرای برجام (از ۲۷ فروردین لغایت ۲۶ تیر ۱۳۹۷) تبادل نظر شد.

در این نشست، وزیر امورخارجه گزارشی از تحولات منطقه ای و بین‌المللی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

وی با اشاره به فضای روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام تاکید کرد که اقدامات آمریکا از سوی جهانیان با استقبال مواجه نمی‌شود.

وزیر امور خارجه ضمن تشریح اقدامات و برنامه ها برای مقابله با تحریم های آمریکا، تقویت انسجام داخلی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش هماهنگی دستگاههای مختلف در پیگیری روابط خارجی با وزارت امورخارجه را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نقطه نظرات خود درباره موارد مذکور مطرح کردند. شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری، روند اعمال تحریم ها، بسته اروپا برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران و بهره‌برداری از ظرفیت توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف، از سوی اعضای کمیسیون مورد اشاره قرار گرفت.