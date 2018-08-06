به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه دولتی عربستان سعودی در خبری فوری اعلام کرد که دولت این کشور کلیه همکاریهای آموزشی و دانشگاهی خود را با کانادا متوقف کرده و بعد از این دریافت کنندگان بورسیههای تحصیلی را به کشورهای دیگری اعزام خواهد کرد.
این اقدام عربستان پس از تنش در روابط دیپلماتیک با کانادا صورت میگیرد.
در ادامه این تنشها، صبح امروز وزارت خارجه عربستان سعودی ضمن معرفی کردن سفیر کانادا به عنوان «عنصر نامطلوب»، از او خواسته بود طی ۲۴ ساعت آینده خاک عربستان را ترک کند.
ریاض همچنین گفته است که به دلیل دخالت کانادا در امور داخلی عربستان، تمام روابط جدید بازرگانی و سرمایهگذاری خود را با این کشور تعلیق میکند.
تنش در روابط عربستان و کانادا پس از آن بالا گرفت که دولت کانادا با انتقاد از سیاستهای ریاض و محکوم کردن بازداشت چند تن از فعالان حقوق زنان، خواستار آزادی آنان شده بود.
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