برنامه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مسعود کرباسیان در نشست امروز (دوشنبه ۱۵ مرداد) فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور، با بیان اینکه دولت در موضوع بازگرداندن ارز جدی است، گفت: یکی از عواملی که می توانست به موفقیت گروه دوم ارزی کمک کند، بازگرداندن به موقع ارز پتروشیمی ها و فولادی ها بود.

وی در خصوص ورود ارز پتروشیمی ها به بازار ارزی گفت: عمده مجتمع های پتروشیمی در اختیار وزارت دفاع، نفت، شستا و تامین اجتماعی است و دولت به دنبال این بوده که به ارز پتروشیمی ها نظم دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در موضوع بازگرداندن ارز جدی است، افزود: یکی از عواملی که می توانست به موفقیت گروه دوم ارزی کمک کند، بازگرداندن به موقع ارز پتروشیمی ها و فولادی ها بود، لذا در این موضوع حسابرسی ها به صورت تک به تک صورت می گیرد.

کرباسیان با بیان اینکه مرکزی در وزارت اقتصاد تشکیل شده که نوع نگرش آمریکا نسبت به تحریم های اعمالی علیه ایران را رصد می کند، تصریح کرد: هفته گذشته یکی از کارشناسان آمریکایی و طراحان تحریم علیه ایران عنوان کرده که ترامپ نمی تواند اهداف تحریمی خود علیه ایران را پیاده کند، زیرا اگر نفت ایران تحریم شود، قیمت جهانی این محصول استراتژیک افزایش می یابد و با همان صادرات نفت کم، کمبود درآمد ایران جبران می شود.

کرباسیان با بیان اینکه وزارت اقتصاد حدود ۳۳ پروژه در حوزه دولت الکترونیک تعریف کرده است، افزود: دولت درآمد مالیاتی را از ۲۸ هزار میلیارد تومان به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسانده و در سیستم مالیاتی بالغ بر ۱.۳ رکورد ثبت کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مجلس باید درخصوص مبارزه با پولشویی به دولت کمک کند، تصریح کرد: هدف تحریم های آمریکا نظام بانکی کشور است و دولت سعی کرده پیوستن ایران بهFATF را در حالت تعلیق نگه دارد و عنوان کرده که ۴ لایحه در مرحله اجرایی شدن است، اما اگر این لوایح تصویب نشود، ایران در لیست سیاه قرار می گیرد و وضعیتی نه مناسب ایجاد می شود و فعالیت بانکی خارج از سوئیفت را نیز نمی تواند انجام دهد.