اعتراض یک نماینده به گزارش بخش خبری ۲۰:۳۰ درباره مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب در پایان جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به یک گزارش پخش شده در بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم سیما اعتراض کرد و اظهارداشت: در روز شنبه و در بخش خبری ۲۰:۳۰ گزارشی در خصوص ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری پخش شد که در آن به مجلس توهین شده است.

وی افزود: آیا وظیفه رسانه ملی این است که اقدام کارشناسی مجلس و دولت را با ادبیات سخیف زیر سؤال ببرد و شومن بازی خطاب کند؟

این نماینده مجلس تصریح کرد: بارها از این اتفاقات در رسانه ملی افتاده و مجلس نیز پیگیری نکرده است؛ لذا از هیات رئیسه تقاضا داریم این مسئله را پیگیری کند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: اگر این طور گفته شده باشد، قطعا خیلی زشت است.