۱۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

جان توشاک به نشست خبری نمی‌رسد

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی به دلیل ساعت پرواز از تبریز به تهران، در نشست خبری حضور پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جان توشاک سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که قرار بود از ساعت ۱۳:۳۰ در نشست خبری تیمش قبل از دیدار برابر استقلال در محل کنفرانس سازمان لیگ حضور پیدا کرده و به سؤالات خبرنگاران پاسخ دهد اما به دلیل اینکه ساعت پرواز تراکتوری‌ها ۱۶ بعدازظهر امروز است، توشاک نمی‌تواند در نشست خبری این تیم برابر استقلال حضور پیدا کند.

روابط‌عمومی تیم فوتبال تراکتورسازی ضمن عذرخواهی از اصحاب رسانه، اطمینان داد که فردا جان توشاک پس از پایان دیدار برابر استقلال پاسخگوی سؤالات خبرنگاران خواهد بود.

