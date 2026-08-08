بسیج خادمان و مجاوران امام رئوف برای میزبانی از زائران دهه پایانی صفر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی همتی فر بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری باشکوه مراسم و برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر اظهار کرد: برای نخستین‌بار، قرار است برپایی موکب‌ها در هر چهار محور منتهی به حرم مطهر رضوی برپا شود. برای جانمایی موکب‌ها، پیشنهادهایی مطرح شد. از خیابان شیراز شروع کردیم و جانمایی انجام شد. در برخی نقاط، ظرفیت پذیرایی بالایی پیش‌بینی شده؛ به طور مثال در بعضی فضاها ظرفیت پذیرایی روزانه تا ۳۰۰ هزار نفر دیده شده است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در هر شبانه‌روز، بیش از ۱۷۰۰ قالب یخ در هر محور تولید و توزیع خواهد شد.

وی به با توجه به تجربیات گذشته بیان کرد: زیرساخت‌های مناسبی که در جریان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برای تأمین آب شرب موکب‌ها ایجاد شد، اکنون به یاری ما آمده است و دهه آخر صفر امسال، زائران و خادمان شاهد برطرف شدن کامل این چالش بزرگ در مسیرهای تردد خواهند بود.

همتی فر همچنین به خرید و تهیه دستگاه یخ‌ساز نیز اشاره کرد.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: متقاضیان زیادی از یزد، خراسان شمالی و اقصی نقاط کشور درخواست مجوز موکب داشتند که به همگی مجوز داده خواهد شد.