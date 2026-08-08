عبدالحمید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب «امام‌رضایی‌های شهرستان گناوه» همزمان با دهه پایانی ماه صفر در شهر مقدس مشهد برپا می‌شود تا همچون سال‌های گذشته، میزبان زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) باشد.

دبیر شبکه جوانان رضوی شهرستان گناوه افزود: این موکب چندین سال است که به همت شبکه جوانان رضوی آستان قدس رضوی و در راستای همکاری پنج استان فارس، هرمزگان، بوشهر، تهران و خراسان رضوی و با حضور خادمان و حمایت‌های مردم و خیرین شهرستان در ایام سوگواری دهه آخر صفر در مشهد مقدس برپا می‌شود.

شیخی با اشاره به مردمی بودن این حرکت معنوی بیان کرد: برپایی و اداره موکب تنها با مشارکت مردم، خیران و عاشقان اهل بیت (ع) امکان‌پذیر است و از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم با اهدای نذورات نقدی و غیرنقدی، در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند.

وی افزود: این موکب در خیابان فداییان اسلام مشهد مقدس مستقر خواهد شد و با حضور جمعی از خادمان افتخاری، اعضای شبکه جوانان رضوی و خیران شهرستان گناوه، خدمات متنوعی را به زائران ارائه می‌کند.

دبیر شبکه جوانان رضوی شهرستان گناوه با بیان اینکه خدمت به زائران امام رضا (ع) افتخاری بزرگ برای خادمان این موکب است، تصریح کرد: در این موکب علاوه بر پذیرایی، امکان اسکان رایگان زائران نیز فراهم شده تا بخشی از دغدغه‌های زائران در ایام پرتردد دهه پایانی ماه صفر کاهش یابد.

وی ادامه داد: خیران می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب و کارت اعلام‌شده از سوی موکب واریز کنند و همچنین نذورات غیرنقدی شامل مواد غذایی، اقلام مصرفی و تجهیزات مورد نیاز را برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران اهدا کنند.

دبیر شبکه جوانان رضوی شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برپایی این موکب، ترویج فرهنگ کرامت رضوی، تقویت روحیه خدمت‌رسانی، همدلی و مشارکت مردمی و فراهم کردن فضایی مناسب برای رفاه زائران حضرت امام رضا (ع) است.

شیخی ابراز امیدواری کرد: با همدلی مردم، خیران و خادمان رضوی، امسال نیز خدماتی شایسته و در شأن زائران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن‌الحجج (ع) ارائه شود و همه خادمان از برکات خدمت به زائران آن امام همام بهره‌مند شوند.