به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نادرخانی ظهر شنبه با حضور در فتر خبرگزاری مهر در استان زنجان به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه آب اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهم، تعیین‌کننده و اثرگذاری در زمینه فرهنگ‌سازی مصرف آب دارند و باید توجه ویژه‌ای به ظرفیت رسانه‌ها در این حوزه صورت گیرد.

وی افزود: یکی از رسالت‌های بزرگ رسانه‌ها این است که جامعه را به یک باور عمومی و مشترک درباره ضرورت مصرف بهینه آب برسانند و افکار عمومی را نسبت به اهمیت حفظ منابع آبی اقناع کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه رسانه‌های جمعی در قبال جامعه امروز و نسل‌های آینده مسئولیت سنگینی بر عهده دارند، تصریح کرد: موضوع آب تنها یک مسئله مربوط به شرایط فعلی نیست، بلکه تصمیم‌ها و رفتارهای امروز ما مستقیماً بر وضعیت منابع آبی و کیفیت زندگی نسل‌های آینده تأثیر خواهد گذاشت.

ضرورت ایجاد باور عمومی نسبت به مصرف بهینه آب

نادرخانی ادامه داد: اگر عموم مردم نسبت به ضرورت مصرف بهینه آب به باور و یقین برسند، قطعاً در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف همکاری مطلوبی خواهند داشت، اما اگر این موضوع برای جامعه به یک باور تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که همکاری لازم در این زمینه شکل بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ مصرف بهینه آب باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود، گفت: صرف ارائه توصیه‌ها و هشدارها برای اصلاح الگوی مصرف کافی نیست؛ بلکه باید با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و سایر ابزارهای فرهنگی، ضرورت مدیریت مصرف آب برای مردم تبیین شود تا این موضوع از یک توصیه مقطعی به یک باور و رفتار پایدار در جامعه تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان خاطرنشان کرد: مردم زمانی در اجرای طرح‌های حوزه آب و فاضلاب همکاری بیشتری خواهند داشت که ضرورت و اهمیت این طرح‌ها را به‌خوبی درک کنند و بدانند اجرای آنها در نهایت برای ارتقای کیفیت زندگی، حفظ منابع آب و تأمین پایدار خدمات برای خود آنها و نسل‌های آینده انجام می‌شود.

نادرخانی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه اجرای طرح‌های فاضلاب شهری اظهار داشت: اگر این باور در میان عموم مردم ایجاد شود که فاضلاب جزو لاینفک زندگی شهری است و مدیریت و دفع صحیح آن برای سلامت عمومی، محیط زیست و توسعه پایدار شهرها ضرورت دارد، شهروندان در اجرای طرح‌های مرتبط همکاری بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: اجرای طرح‌های فاضلاب و سایر پروژه‌های عمرانی مرتبط با آب و فاضلاب، گاهی با مشکلات و محدودیت‌هایی از جمله ایجاد ترافیک، سر و صدا، حفاری معابر و اختلال موقت در بخشی از روند عادی زندگی مردم همراه است، اما اگر مردم نسبت به ضرورت اجرای این پروژه‌ها آگاهی و باور کافی داشته باشند، با صبر و همراهی بیشتری این شرایط موقت را تحمل خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تأکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند با تبیین اهداف و آثار اجرای طرح‌های فاضلاب و بیان دستاوردهای آنها، زمینه همراهی بیشتر شهروندان را فراهم کنند و به مردم نشان دهند که مشکلات و محدودیت‌های موقت ناشی از اجرای پروژه‌ها، در برابر منافع بلندمدت آنها قابل مقایسه نیست.

ضرورت توجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی

نادرخانی همچنین با اشاره به اهمیت منابع آب زیرزمینی بیان کرد: باید این باور در میان شهروندان ایجاد شود که وضعیت منابع آب زیرزمینی نیازمند توجه و مراقبت جدی است و ادامه روند مصرف بی‌رویه می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای آینده داشته باشد.

وی ادامه داد: زمانی که شهروندان به این باور برسند که در حوزه آب‌های زیرزمینی با شرایط مناسبی مواجه نیستیم و حفظ این منابع یک ضرورت جدی است، خودشان به مروجان و سفیران فرهنگ مصرف بهینه آب تبدیل خواهند شد.

وی افزود: در چنین شرایطی هر شهروند می‌تواند نقش مؤثری در انتقال فرهنگ صحیح مصرف آب به خانواده، محیط کار، مدرسه و جامعه داشته باشد و به سهم خود در حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ارزشمند مشارکت کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با بیان اینکه رسانه‌ها می‌توانند حلقه اتصال میان دستگاه‌های متولی آب و جامعه باشند، گفت: اطلاع‌رسانی شفاف، مستمر و اقناع‌کننده درباره وضعیت منابع آب، ضرورت مدیریت مصرف، پروژه‌های آب و فاضلاب و پیامدهای مصرف نادرست می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی داشته باشد.

نادرخانی خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه آب یک اقدام کوتاه‌مدت نیست و نیازمند استمرار، برنامه‌ریزی و استفاده از همه ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تأکید کرد: رسانه‌ها با توجه به میزان اثرگذاری خود بر افکار عمومی، مسئولیت مهمی در ایجاد این باور عمومی دارند و باید با نگاه مسئولانه، مستمر و تخصصی، موضوع آب و ضرورت مصرف بهینه آن را در جامعه دنبال کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: تأمین آب پایدار تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی امکان‌پذیر نیست و مشارکت مردم در مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت، مقابله با انشعابات غیرمجاز و استفاده صحیح از آب اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب وظیفه خود را در زمینه توسعه منابع، اجرای پروژه‌های آبرسانی، اصلاح شبکه، مدیریت فشار، رفع تنش آبی روستاها و توسعه شبکه فاضلاب دنبال می‌کند، اما استمرار این اقدامات نیازمند همراهی مردم است.