هوای گرم و شرجی در بوشهر تا چهارشنبه تداوم دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم استقرار توده هوای گرم بر منطقه و وزش جریانات جنوبی روی خلیج فارس، پیش بینی می‌شود که شرایط هوای گرم و مرطوب همراه با شرجی قابل ملاحظه در سطح استان و روی دریا تا روز چهارشنبه ادامه یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز (شنبه) و فردا (یکشنبه) در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی در برخی نقاط استان ( بویژه ارتفاعات و نواحی شرقی )، بصورت تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد، در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی و مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام تندباد لحظه ای بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در ساعاتی از وقت امروز گاهی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.